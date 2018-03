Schicksalstag 1. Juni

Anzeige

Riedrode.Eine Spielgemeinschaft zwischen den fußballspielenden Riedroder Vereinen SG und FSV ab der kommenden Saison wird immer wahrscheinlicher. In ihrer gemeinsamen Sitzung am Donnerstagabend legten sich die Vorstände beider Clubs darauf fest, am 1. Juni bei Klassenleiter Reiner Held aus Bürstadt den Antrag auf eine Spielgemeinschaft zu stellen. Somit ist spätestens jetzt die erste Stufe des Verhandlungsmarathons überwunden.

Dieser Antrag bedarf intern keiner weiteren Zustimmung mehr. Während die Mitgliederversammlung des FSV Riedrode ihren Vorstand damit bereits im vergangenen Oktober beauftragte, sieht die Satzung der SG Riedrode einen solchen Beauftragungsprozess nicht vor.

„Natürlich werden wir unsere Mitglieder bei unserer Jahreshauptversammlung am kommenden Freitag noch einmal gesondert hierüber informieren“, sagt SGR-Vorsitzender Bernd Deckenbach, der mit seinen Sportkameraden Horst Kreiling, Thorsten Göck und Markus Lamoth an dieser so richtungsweisenden Sitzung teilnahm. Der FSV wurde von seinem Vorsitzenden Christian Wartusch sowie Spielausschussmitglied Heiko Wedel vertreten.