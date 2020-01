Schiedsrichter dringend gesucht

Bergstraße.Um dem Mangel an Unparteiischen zu begegnen, bietet die Schiedsrichtervereinigung Bergstraße ab Donnerstag, 16. Januar, wieder einen Neulingslehrgang an. „Alle Interessierten sind eingeladen, sich intensiver mit den Fußball-Regeln auseinanderzusetzen und sich zum Schiedsrichter ausbilden zu lassen“, hofft Jan Turinski, Beisitzer im Kreisschiedsrichterausschuss, auf eine rege Beteiligung. Die Ausbildung findet bei der KSG Mitlechtern statt. Weitere Termine sind der 23. Januar, 8. und 15. Februar.

Voraussetzungen für die Teilnahme an dem Kurs sind die Mitgliedschaft in einem Fußballverein sowie das Mindestalter von 14 Jahren. Weitere Informationen erteilt Lehrwart Simon Wecht (Heppenheim), Telefon 0 62 52/7 91 86 15 oder per E-Mail (Simon.Wecht@web.de). all

