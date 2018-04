Schlusslicht TVL II haushoher Favorit im Derby

Anzeige

Ried.In der Fußball-B-Liga Bergstraße steigt am Sonntag das große Lampertheimer Derby. Die Olympia empfängt die zweite Mannschaft des TV. Gerade die Reserve der Turner hat derzeit einen Lauf. Nach dem Abmelden der ersten, in der Gruppenliga Darmstadt beheimateten Mannschaft, kann sich der Verein nun auf den Klassenerhalt der zweiten Garnitur konzentrieren, der kaum noch für möglich gehalten wurde. „Das ist ja fast schon paradox. Der TV ist haushoher Favorit der Begegnung, obwohl er auf dem letzten Tabellenplatz steht“, weiß Patrick Andres vom Sportausschuss des FC Olympia.

Schwergewichte warten

Aber nicht nur der TVL II kann bei seiner bislang durchaus erfolgreichen Aufholjagd die Punkte unbedingt gebrauchen. Aber auch die Olympia hat dringendem Bedarf nach etwas Zählbarem. Erst recht, weil es in den vergangenen Begegnungen nicht so richtig lief. „Spiele wie in Rodau und am vergangenen Sonntag bei der zweiten Mannschaft des FC Fürth haben wir regelrecht vergeigt. Jetzt müssen wir gegen die Schwergewichte der Liga etwas holen. Und mit dem TVL II, Mörlenbach, dem TSV Weiher und dem FC Schönmattenwag werden uns nun richtige Knüppel zwischen die Beine geworfen“, sieht Andres seine Mannschaft in den kommenden Wochen gefordert.

Da taten die Verantwortlichen der Olympia gut daran, den Kader aufzustocken. Daniel Lahr, der in der Winterpause erst zum Kreisoberligisten FV Hofheim wechselte, kam und mit ihm auch Rückkehrer Oezcan Bagci. Dieser zeigte in Fürth gleich in der vierten Minute, wie wertvoll er sein kann und traf zum 0:1. Kann der Olympia nun die Überraschung gegen die Turner gelingen? „Ein Heimsieg oder ein Unentschieden ist nur dann für uns drin, wenn der Gegner einen schlechten Tag hat“, bestätigt Andres die Außenseiterrolle seiner Mannschaft. hias