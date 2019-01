Schmied bleibt am Ruder

Lampertheim.Mit Rückenwind und einer wichtigen Personalentscheidung starten die Handballer des TV Lampertheim am Sonntagnachmittag (16 Uhr) bei Aufsteiger Tvgg Lorsch in die Rückrunde der Bezirksoberliga: Achim Schmied wird auch in der kommenden Runde Trainer des TVL sein – und der aktuelle dritte Rang mit Tuchfühlung zum Führungsduo Groß-Rohrheim und Langen sollte zusätzliche Kräfte freisetzen, um das Derby in der Klosterstadt zu gewinnen.

„Für mich war früh klar, dass ich gerne weitermachen würde. Das habe ich auch der Abteilungsleitung um Manuel Radmacher und Matthias Hümmer so kommuniziert. Wichtig war mir aber, dass auch die Mannschaft in ein drittes Jahr mit mir gehen will. Daher gab es noch ein Gespräch zwischen der Abteilungsführung und dem Team. Nachdem da keine Einwände kamen, werde ich den Job hier sehr gerne fortführen“, erklärt Schmied.

Der 53-jährige Physiotherapeut freut sich darauf, weiter mit dem Team zu arbeiten, zumal nun vermehrt die Jugendlichen nachrücken, die er schon in der C-Jugend unter seinen Fittichen hatte. „Das ist sehr reizvoll“, gibt er zu. Und große Ziele hat Schmied mit seinen Lampertheimern ohnehin – und zwar schon in dieser Runde. Der aktuelle dritte Rang ist inzwischen das Minimalziel, gerne dürfe es auch noch weiter nach oben gehen, meint der erfahrene Coach. Dazu wäre ein Sieg beim starken Neuling Lorsch ein wichtiger Schritt. Gewinnt der TVL in der Klosterstadt, dann bliebe man mit zwei Punkten Rückstand auf das Führungsduo in Schlagdistanz und hätte alles in eigener Hand. Der Abstand zum nächsten Verfolger Rüsselsheim/Bauschheim/Konigstädten würde auf vier Punkte anwachsen.

Sicherer Sieg vor vier Wochen

„Aber leicht wird das in Lorsch nicht“, warnt der Trainer eindringlich davor, die Klosterstädter zu unterschätzen. Dabei ist der Gegner noch in bester Erinnerung. Schließlich absolvierte Lampertheim sein letztes Spiel vor der Pause gegen eben diesen Konkurrenten, gewann vor vier Wochen sicher mit 32:25. Nun erwartet Schmied deutlich größere Gegenwehr: „Zu Hause sind sie auf alle Fälle stärker. Viel wird wieder davon abhängen, wie wir deren Spielmacher Pascal Kärchner in den Griff bekommen.“ Im Hinspiel ließ der TVL-Übungsleiter Kärchner lange in Manndeckung nehmen, will dieses Mittel aber diesmal nicht unbedingt wieder anwenden: „Wir werden es mit einer normalen Deckungsformation versuchen und nur bei Bedarf reagieren.“

Gespannt ist Schmied auch, wie sich Yannick Schwöbel nach seiner Verletzungspause wieder einfindet. Letzte Runde war der Rückraumspieler einer der torgefährlichsten Spieler der Tvgg, fiel aber in dieser Saison verletzt aus und gibt nun gegen Lampertheim sein Comeback. „Wir werden je nach Spielverlauf in der Deckung reagieren. Wichtig wird sein, dass wir selbst schnell in die Partie finden. Das ist nach der Pause das A und O.“

Die Lorscher haben am vergangenen Wochenende an einem stark besetzten Turnier des Landesligisten HSG Rodenstein teilgenommen, belegten dort den dritten Rang in einem Sechser-Feld und entsprechend zuversichtlich ist deren Trainer Dennis Rybakov: „Wir sind sehr gut vorbereitet auf Lampertheim und wollen alles dafür geben, die Punkte zu behalten und Revanche für die Hinspielniederlage zu nehmen.“ Der frühere Zweitliga-Spieler will in erster Linie eine stabile Deckung stellen „und damit Lampertheim den Spaß nehmen“. Doch von dieser Kampfansage lässt sich Schmied nicht beirren: „Auch wir sind sehr gut vorbereitet. Während ich letzte Woche noch im Urlaub war, hat Michael Redig die Übungseinheiten übernommen, insgesamt sind wir seit 3. Januar schon wieder im Training.“

Alle Mann sind an Bord, Lampertheim kann aus dem Vollen schöpfen. Entsprechend wird auch Marvin Mischler gegen seinen Ex-Club sein Comeback geben können. „Im Dezember hat es für ihn ja leider noch nicht ganz gereicht, aber jetzt ist er heiß. Er will unbedingt gegen Lorsch spielen und dann lassen wir ihn natürlich auch“, freut sich Schmied, dass der vor der Runde aus der Klosterstadt zum TVL gewechselte Rückraumspieler wieder fit ist. me

