Schmied macht beim TVL weiter

Lampertheim.Ob der TV Lampertheim nun Außenseiter ist oder nicht, das fällt schwer zu entscheiden: Die Bezirksoberliga-Handballer aus der Spargelstadt empfangen am Sonntagabend um 18 Uhr den Tabellenführer HSG Langen, der bislang erst ein Spiel verloren hat. Insofern scheinen die Lampertheimer – Fünfter mit 16:10 Punkten und zuletzt drei Niederlagen – nur geringe Chancen zu haben. Andererseits waren es gerade die Schützlinge von TVL-Trainer Achim Schmied, die Langen die einzige Saisonniederlage beigebracht haben: Am ersten Spieltag gewannen die Lampertheimer bei der HSG mit 25:24. „Warum soll jetzt nicht zu Hause auch was drin sein für uns“, stellt Schmied die Frage in den Raum, schiebt dann aber auch nach: „Das wird schon brutal schwer, zumal es personell alles andere als gut aussieht.“

Die Spargelstädter müssen weiterhin auf ihren Torjäger Michael Redig verzichten, der noch an einem Riss der Strecksehne im Daumen laboriert. „Vor Mitte Februar rechne ich nicht mit ihm“, so Schmied. Gegen Langen ist zudem Routinier Robert Weiß verhindert. Hinter Torhüter Max Griesheimer, der sich im letzten Spiel vor der Weihnachtspause am Knie verletzte und eine Bänderdehnung davontrug, steht noch ein dickes Fragezeichen. Tizian Karb war unter der Woche krank, konnte nicht trainieren und Felix Nieter knickte am Dienstag im Training um. „Bei beiden muss man schauen, ob sie rechtzeitig wieder fit werden. Die Voraussetzungen sind damit natürlich alles andere als ideal, aber wir werden uns sicherlich nicht verstecken“, gibt sich Schmied kämpferisch. „Wir müssen zeigen, dass wir in der Breite stark genug sind, um auch diese Ausfälle zu kompensieren. Ich bin überzeugt, dass wir Langen einen heißen Tanz liefern werden.“ Dass die Gäste zu Recht an der Tabellenspitze stehen, steht für den TVL-Trainer außer Frage. „Sie werden zusammen mit Crumstadt/Goddelau die Meisterschaft unter sich ausmachen“, ist er überzeugt. „Das ist schon eine richtig gute, ausgeglichen stark besetzte Mannschaft.“

Rückendeckung der Mannschaft

Unterdessen wird Schmied beim TVL als Trainer weitermachen. „Ich habe mir Ende November Gedanken gemacht und war mir eigentlich nicht hundertprozentig sicher. Aber dann habe ich doch gemerkt, dass ich noch heiß bin und gemeinsam mit der Mannschaft noch etwas erreichen will“, so der erfahrene Übungsleiter, für den vor allem auch die Rückendeckung seines Teams entscheidend war. „Die Jungs wollten mit mir weiter arbeiten. Da hat das Gespräch mit unserem Abteilungsleiter Tobias Zielonka dann nicht mehr allzu lange gedauert.“ me

© Südhessen Morgen, Samstag, 18.01.2020