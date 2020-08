Schulung für Jugendtrainer

Bergstraße.Praxisorientierte Tipps zum Aufbau und zur Organisation von Trainingseinheiten sowie interessante Spiel- und Übungsformen für das Vereinstraining stehen im Mittelpunkt einer Kurzschulungsreihe, die der Hessische Fußball-Verband (HFV) Trainern der Altersklassen D- und C-Jugend anbietet.

„Mit der Kurzschulungsreihe möchten wir aufzeigen, welche Möglichkeiten mit Trainingsinhalten in diesem Altersbereich verbunden sind“, sagt Frank Illing, Vorsitzender des Verbandsausschusses für Qualifizierung und Vereinsentwicklung. Für Südhessen ist die Schulung am 9. September (18 Uhr) beim SV Germania Eberstadt angedacht. Eine Anmeldung ist unter www.hfv-online.de, Rubrik Ausbildung & Qualifizierung, möglich. all

