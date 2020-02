Schweigkoffer gewinnt DM-Silber

Bürstadt.Bei den Deutschen Hallen-Meisterschaften der Bogenschützen hat Harry Schweigkoffer vom Pfeil- und Bogenclub Bürstaadt den zweiten Platz in der Altersklasse gesichert. Der Olympiastützpunkt in Halle an der Saale bot den weit über 100 Schützen hervorragende Wettkampfbedingungen. An zwei Tagen wurden jeweils in zwei Durchgängen je 60 Pfeile auf die 18 Meter entfernten Ziele abgegeben.

Am ersten Tag behauptete sich Schweigkoffer auf dem dritten Platz behaupten, mit lediglich zwei Ringen Rückstand auf den Zweitplatzierten. Der Sonntag sollte eine Verbesserung bringen. Doch nach dem ersten Durchgang war die Lücke auf sieben Ringe angewachsen. Schweigkoffer nutzte die Pause, um sich neu zu fokussieren. Das funktionierte. Am Ende lag Schweigkoffer einen Ring vor seinem Konkurrenten im Kampf um Rang zwei und kehrte mit der Silbermedaille der Archery Association Europe (AAE) aus Halle zurück. red

