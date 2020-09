Schwieriger Neustart

Gross-Rohrheim.Von der Verbandsliga Süd in die Bezirksklasse-Gruppe 1: Der TTC Groß-Rohrheim steht vor einem sportlichen Neubeginn. Die Rückkehr an die Tischtennisplatten gestaltet sich allerdings schwerer als erhofft. „Wir gehen mit Rolf Becker, Johannes Lüttich und mir als Stammspieler in die Saison“, sagt Groß-Rohrheims Kapitän Tobias Meixner vor dem doppelten Liga-Auftakt: Am Freitagabend (20.15 Uhr) ist der TTC zu Gast beim BSC Einhausen. Am Montag (20.15 Uhr) kommt der SV Fürth II ins Ried.

Die drei weiteren Stammkräfte im Groß-Rohrheimer Sechser-Team werden sich möglicherweise im Lauf der Runde herauskristallisieren. „Anton Riabukhin steht auf Abruf bereit, wird aber ganz sicher nur sporadisch zum Einsatz kommen. Ansonsten versuchen wir, unsere Nachwuchsspieler heranzuführen und im Rotationsprinzip einzusetzen“, erklärt Meixner und merkt an: „Wir hoffen, dass es der ein oder andere schafft, sich auf Bezirksebene bei den Herren zu etablieren.“ Beim Saisonziel stapelt der TTC-Spielführer tief: „Unter diesen neuen Umständen kann das Saisonziel nur ‚Klassenerhalt‘ lauten. Das wird vermutlich eine wirkliche Herausforderung.“

Meixner fällt aus

Die Tatsache, dass Meixner schon seit der vergangenen Spielzeit an einer Ellbogenverletzung laboriert, macht die Planungen nicht einfacher. „Ich bin immer noch nicht in der Lage, den Schläger zu halten. Die Hoffnung stirbt zuletzt, dass ich Ende Oktober wieder einsteigen kann. Insofern sind wir in den ersten Spielen sowieso immer klarer Außenseiter“, meint der Mann, der vor kurzem scharfe Kritik am pandemiebedingten Wegfall der Doppelpartien übte („Wenn keine Doppel gespielt werden dürfen, warum spielt man denn überhaupt? […] Ich denke, dass einige Spieler aus Angst vor dem Virus überhaupt nicht antreten werden.“). An seiner kritischen Haltung hält Meixner fest. „Meine generelle Skepsis bezüglich der kompletten Spielzeit ist noch nicht verflogen. Wir müssen einfach mal abwarten, was jetzt im Herbst und Winter so passiert“, betont er. cpa

