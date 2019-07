Schwieriges Personal-Puzzle beim VfR Bürstadt

Bürstadt.Wieder einmal steht der VfR Bürstadt vor einem Neuanfang. Für diesen wird nun der erfahrene Trainer Goran Barisic verantwortlich zeichnen, der vorher den pfälzischen Verbandsligisten ASV Fußgönheim betreute. Den Fußball-Kreisoberligisten aus dem Ried schmerzt der unglücklich verpasste Aufstieg in die Gruppenliga noch immer, die Verantwortlichen sind inzwischen aber auch ein wenig froh, sich nicht mit einer Rumpfmannschaft in dieser prestigeträchtigen Klasse beweisen zu müssen.

Einige Leistungsträger kehrten dem Verein nämlich den Rücken zu. Nachdem bereits vorzeitig feststand, dass Christoph Schamber (Spielertrainer beim Kreisoberligisten KSG Mitlechtern), Timo Seyfried und Lukas Bamberg (beide FSG Riedrode) sowie Eugen Zweininger, der zu den Alten Herren des TSV/Amicitia Viernheim wechselt, den Verein verlassen würden, suchten nun auch Kadir Kilic (Sportfreunde Heppenheim), Andreas Krämer und Luca Schäfer (beide Eintracht Bürstadt), Marvin Knaup und Nils Döhren (beide SG Einhausen) neue Herausforderungen.

Torhüter Lukas Neuhof wird sich dem SV Unter-Flockenbach anschließen und Jonas Pixberg kehrt zur SG Nordheim/Wattenheim zurück. Azzurri Lampertheim darf sich nun auf die fußballerischen Leistungen von Vincenzo Lucchese freuen und Attila Ercan wechselt zu Türkspor Mannheim. Hinzu kommen noch die beiden Last-Minute-Abgänge Muharem Reka und Amer Gara-Hasan, die beim Gruppenliga-Absteiger FC Fürth ihr fußballerisches Glück probieren wollen. Andreas Kautzmann tritt ebenfalls kürzer und wird gemeinsam mit Karol Koch und Christoph Selzer die zweite Mannschaft trainieren, in der er auch spielen wird.

Vier Neue aus Groß-Rohrheim

Noch Mitte Juni sah es so aus, als würde der Verein die Vielzahl der Abgänge kaum kompensieren können, doch inzwischen kann sich die Zahl der Zugänge sehen lassen. Dabei sind mit Haris Hodzic, Branko Bozic, Salem Nesust und Ibrahim Cepaneci vier Spieler nach Bürstadt gekommen, die zur Stammformation des Ligarivalen FC Alemannia Groß-Rohrheim zählten. „Nachdem der seitherige Trainer Karl-Heinz Göbel erst im Mai ankündigte, er werde die Mannschaft in der kommenden Saison nicht mehr trainieren, warf dies unsere Planungen über den Haufen. Auch so manch sichergeglaubte Transfer wie der des Lorscher Torjägers Hasan Ali Serdar zerschlug sich, so dass wir uns in den vergangenen Wochen in Sachen Neuverpflichtungen ganz schön ins Zeug legen mussten“, beschreibt Bürstadts Vorsitzender Klaus Gassert die Situation. Er verweist darauf, dass sein Verein auch zu Rundenbeginn die Planungen noch nicht abgeschlossen hat. „In der Winterpause werden wir den einen oder anderen Spieler willkommen heißen, der zu uns passt“, verspricht Gassert. „Wir haben einen kleinen, aber feinen Kader, bei dem es nicht ausgeschlossen ist, erneut oben mitzuspielen“, ergänzt VfR-Pressesprecher Norbert Krezdorn. Noch liegt allerdings noch nicht für jeden Spieler eine Freigabe vor. So stehen die Bürstädter bei Noel Jurek (TSG 1862/09 Weinheim) und Hamza Bouchoucha (Enosis Mannheim) noch in Verhandlung mit den abgebenden Vereinen. hias

