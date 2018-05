Selbstbewusste SG Riedrode

Anzeige

Noch vor einer Woche schien der zweite Tabellenplatz für Alemannia Groß-Rohrheim sicherer denn je. Aber nach der 0:2-Niederlage in Fürth ist der FSV Riedrode den Rohrheimern auf die Pelle gerückt und hat nur noch zwei Punkte Rückstand. „Das war unser schlechtestes Auswärtsspiel“, legte sich Vorsitzender Klaus Anthes fest. Er fragt sich derzeit, warum die Mannschaft vom spielerischen Niveau der Vorrunde so weit entfernt ist. „Hoffentlich geht uns jetzt nicht die Luft aus“, so Anthes. Er hofft, dass die Mannschaft im Spiel gegen Starkenburgia Heppenheim die Scharte aus dem Fürth-Spiel auswetzen will. Mittelstürmer Sven Meyer wird aber nicht mithelfen können. Er fällt aufgrund einer Verletzung aus.

Die Bürstädter Eintracht will sich auch nach dem gesicherten Titel im Heimspiel gegen die SG Wald-Michelbach meisterlich präsentieren. „Der große Druck ist zwar weg, doch wir werden die Sache weiterhin ernst nehmen“, betont Eintracht-Trainer Benjamin Sigmund, dass seine Mannschaft die Punkte nun nicht herschenken will. Allerdings werde der ein oder andere Reservist mehr Spielzeit als bisher üblich bekommen.

Den Klassenerhalt so gut wie in der Tasche hat der FV Hofheim, der am Sonntag Gast bei der KSG Mitlechtern ist. Nicht ganz so weit reisen muss der VfR Bürstadt, der bei der Tvgg Lorsch spielt, bei der der frühere Hofheimer und Nordheimer Trainer Thomas Ofenloch als Co-Trainer fungiert. Bereits am Samstag um 17 Uhr empfängt der FSV Riedrode Anatolia Birkenau. hias

© Südhessen Morgen, Freitag, 11.05.2018