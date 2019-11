Semenov ragt heraus

Lampertheim.„Good job, guys“ – gute Arbeit, Jungs! Diese drei Worte tippte Uwe van gen Hassend, der Vorsitzende des Tischtennis-Clubs (TTC) Lampertheim, am Sonntagabend in sein Smartphone. Genauer gesagt: in die Whatsapp-Gruppe des ersten TTC-Herrenteams. Kurz vorher hatte das Lampertheimer Quartett um Alfredas Udra, Andrey Semenov, Dmitry Zakharov und Istvan Molnar mit dem 6:2 gegen den SC Buschhausen den dritten Sieg im vierten Heimspiel in der 3. Bundesliga Nord sichergestellt.

„Wir haben jetzt sieben Punkte aus vier Heimspielen und sind punktgleich mit dem Dritten TTC Champions Düsseldorf“, war für van gen Hassend nach dem ungefährdeten Erfolg „alles im Lot“. Im Duell zwischen dem Vizemeister und dem Gast aus dem Oberhausener Stadtteil stand es zur Pause schon 4:0. „Das hätten wir nie gedacht. Aber wir haben zwei Top-Doppel gespielt“, hielt van gen Hassend fest.

Parallel zum Fünf-Satz-Krimi von Udra/Molnar gegen Michael Servaty/Manuel Kupfer waren Semenov/Zakharov gegen Ewgenij Milchin/Christian Strack erfolgreich. Die Einzelphase eröffnete Lampertheims Nummer eins Udra mit einem Fünf-Satz-Erfolg über Milchin. Für die Überraschung schlechthin sorgte aber der auf Position zwei gesetzte Semenov, der Buschhausens Top-Mann Servaty in drei Sätzen abfertigte (17:15, 11:9, 11:9). „Er hat sehr stark gespielt und wirkt zurzeit sehr motiviert“, war nicht nur van gen Hassend aus dem Häuschen: „Für die Zuschauer waren die Duelle im Spitzenpaarkreuz ein Genuss.“

Zwei Auswärtsaufgaben warten

Nach der Halbzeit blieben die TTC-Cracks vor 65 Zuschauern in der Sedanhalle Herr der Lage – auch wenn Buschhausen kurz zurückkam. So lag Lampertheims Zakharov im hinteren Paarkreuz gegen Kupfer schon 0:2 zurück, genauso wie Molnar gegen Strack. Doch während Zakharov mit 8:11 im fünften Satz verlor, stellte Molnar mit einem 11:9 im letzten Durchgang das temporäre 5:1 und damit den Punktgewinn sicher.

Wer 5:1 führt, will natürlich mehr als nur ein Remis – und so kam es. Zwar ging das Duell der Nummer-eins-Spieler Udra und Servaty nach einem 7:11 im fünften Satz an Buschhausen. Dafür trumpfte einmal mehr Semenov mit einem Drei-Satz-Erfolg über Milchin (11:3, 11:6, 11:7) groß auf und stellte auf 6:2.

Während sich Buschhausen (5:7 Punkte) immer mehr vom eigenen Anspruch entfernt, als beste Mannschaft hinter den Top-Teams Hertha BSC, Düsseldorf und Velbert abzuschneiden, schicken sich die TTC-Herren mit 7:3 Zählern an, sich wieder in der oberen Tabellenhälfte einzunisten. Hinter Primus Hertha (12:0) herrscht ein dichtes Treiben: Der TTC Fulda-Maberzell II (8:6), Düsseldorf und Lampertheim (beide 7:3), Union Velbert und Hannover 96 (beide 7:5) liegen eng beieinander.

Nachdem es in den ersten fünf Saisonpartien viermal vor vertrauter Kulisse zuging, muss der TTC am Wochenende zweimal auswärts ran. Am Samstag (14.30 Uhr) geht es zu Fuldas Bundesliga-Reserve, am Sonntag (14.30 Uhr) zu Aufsteiger Hannover. Mindestens 5:3 Punkte hatte sich Lampertheim für die vier Spiele im November vorgenommen – nach dem 6:4 gegen Siek und dem 6:2 gegen Buschhausen stehen vier Punkte auf der Habenseite. „Es kann nur ein Punkt herausspringen, es können aber auch drei oder vier werden“, blickt TTC-Boss van gen Hassend dem Doppelspieltag „zuversichtlich“ entgegen: „In Hannover wollen wir gewinnen. In Fulda hängt viel von der Aufstellung des Gegners ab.“

TTC-Damen brauchen Steigerung

Die Oberliga-Damen des TTC rutschen derweil immer tiefer in den Abstiegssog. Das richtungsweisende Heimspiel gegen die TTF Oberzeuzheim ging mit 6:8 verloren. Nach der fünften Niederlage im sechsten Match findet sich Lampertheims Damenteam mit 2:10 Punkten auf dem letzten Platz wieder. Nach dem Doppelerfolg von Inken Diederich/Inessa Leckel war TTC-Spitzenspielerin Anne Lochbühler mit drei Einzelsiegen die Antreiberin. Auch die immer noch angeschlagene Leckel und Diederich punkteten. Unterm Strich war der Leistungsabfall hinter Lochbühler „gegen einen nicht guten Gegner“ (van gen Hassend) jedoch zu groß. Am Samstag (15 Uhr, Sedanhalle) geht es für die TTC-Damen zu Hause gegen den Vorletzten TTC Morschen-Heina (2:8) weiter. „Da bedarf es einer Leistungssteigerung“, so van gen Hassend.

