Semi Tela wirft bei Birlikspor hin

Biblis.Keine drei Monate hat das Comeback von Semi Tela als Trainer von Birlikspor Biblis gedauert. Am Wochenende trat der frühere Aufstiegscoach des Fußball-C-Ligisten zurück. „Was ich will, funktioniert nicht. Leider hat sich zu viel verändert, seitdem ich im Mai weggegangen bin“, erklärte Tela dieser Zeitung. Neben der schlechten Trainingsbeteiligung nennt Tela eklatante Abspracheprobleme mit dem Vorstand als Grund – etwa bei der Kaderplanung. Nach Deniz Yilmaz, Nurhak Dogan und Levent Cimen ist Tela schon der vierte Trainer, der in dieser Runde beim Vorletzten hinschmeißt. Am Sonntag (15.15 Uhr) startet Birlikspor mit einem Heimspiel gegen Eintracht Bürstadt II in die C-Liga-Restrunde. cpa

