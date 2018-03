Anzeige

Diese Beispiele sagen viel über die bisherige Saison der Bibliser aus. Mithalten konnte Birlikspor im Prinzip mit jedem Kontrahenten. Gepunktet hat das Tela-Team indes fast nur gegen die direkten Konkurrenten im Tabellenkeller. Gegen die Top-Teams ging der Aufsteiger nahezu immer leer aus. Doch es gibt Ausnahmen: ein 2:2 gegen Spitzenreiter ISC Fürth, ein 6:3 gegen den Sechsten Gras-Ellenbach oder auch ein 2:0 gegen den Fünften Hammelbach/Scharbach. Es hat seine Zeit gebraucht, bis der souveräne Meister der D-Liga-Gruppe 2 in der neuen Klasse ankam – vier der ersten fünf Ligapartien gingen verloren.

Ehin und Hydara neu dabei

Personell hat sich Birlikspor über die Winterpause mit Mohammed Ehin (kam zurück von Olympia Lampertheim) und Sailou Hydara (fängt neu an) verstärkt. Offensivmann Lamarana Barry wollte zu einem Viernheimer Verein wechseln. „Der Spielerpass ist aber noch bei uns“, so Tela, der nach wie vor nach einem zweiten Torwart sucht. Stammkeeper Kpatcha Bawena steht aus beruflichen Gründen nicht immer zur Verfügung – was streng genommen ein gutes Zeichen ist.

Im Juli 2017 wurde Birlikspor Biblis vom Landessportbund Hessen im Rahmen des Programms „Integration durch Sport“ (IdS) als anerkannter Stützpunktverein ausgezeichnet. Von den 15 Flüchtlingen, die in Biblis am Ball sind, sind fünf als Maurer, Fliesenleger, Altenpfleger oder Gerüstbauer in Betrieben untergekommen, zählt Tela auf. Andere bewerben sich oder absolvieren Praktika. Vor diesem Hintergrund gibt es sicher Schlimmeres, als sonntags einen Feldspieler zwischen die Pfosten stellen zu müssen. cpa

