Serie der SGR bleibt unvergesslich

Riedrode.Der größte fußballerische Erfolg in der Vereinsgeschichte der SG Riedrode datiert zweifelsohne aus dem Jahr 1992. Damals stiegen die Gelb-Schwarzen unter Trainer Günter Wüst in die Landesliga Süd auf und waren somit viertklassig.

Aber es gibt auch noch andere sportliche Höhepunkte, an die sich die Riedroder gerne erinnern. Und wer hier in nostalgischen Erinnerungen schwelgt, der kommt nicht umhin, freudig auf die Jahre 1979, 1980 und 1981 zurückzublicken, in denen die SG die Kreisliga C West für immer verließ und mit einer imposanten Serie von 50 ungeschlagenen Spielen den Durchmarsch bis in die A-Klasse Süd packte. Diese Klasse entspricht der Kreisoberliga Bergstraße.

Der 67 Jahre alte Wilfried Kungl, langjähriger Spielausschussvorsitzender des Vereins, spielte damals im Mittelfeld. Nicht nur er, sondern auch SGR-Gründungsmitglied Reinhold Kreiling (87) erinnern sich noch gerne an diese erfolgreiche Phase zurück, in der die SG Riedrode kreisweit für Gesprächsstoff sorgte.

Stadtmüller bringt Aufschwung

Sommer 1979 – nunmehr 17 Jahre in Folge spielt die SG Riedrode in der untersten Klasse, die in eine West- und eine Ostgruppe unterteilt ist. Zwar landet die SG in der Saison 1978/79 nur im vorderen Mittelfeld, doch Trainer Georg Stadtmüller, der im Verlauf der Runde dem ebenfalls aus Bürstadt kommenden Franz Kleber nachgefolgt war, rechnet sich insgeheim etwas aus.

„Das hatte seinen guten Grund, denn vor der Saison begrüßten wir den Lorscher Manfred Gärtner und den Bensheimer Torwart Karl-Heinz Reichert als Zugänge. Gerhard Grieser kam von der SG Einhausen und zudem war es uns eine helle Freude, die beiden Riedroder Buben Holger Kreiling und Jürgen Beierle, vorher in der Jugend des VfR Bürstadt am Ball, in unsere erste Mannschaft einbauen zu können“, beschreibt Reinhold Kreiling den damals vorherrschenden Optimismus.

Und dieser Optimismus war ganz eng mit dem Namen Georg Stadtmüller verbunden. Der frühere Mittelfeldspieler in der glorreichen Mannschaft des VfR Bürstadt war nicht nur die autoritäre Vaterfigur, er war auch wichtiger Impuls- und Ideengeber und brachte sogar einen eigenen Konditionstrainer mit.

Kaum wurde die Saison im August angepfiffen, da marschierte die SG Riedrode auch schon vorneweg. Und je länger die Runde dauerte, desto klarer wurde jedem Gegner, dass es letztlich unmöglich war, die Mannschaft aus dem Bürstädter Stadtteil zu bezwingen. Diese erlaubte sich zwar sechs Heimunentschieden. Aber auf des Gegners Platz war sie einfach eine Macht. So musste sich Riedrode lediglich im Auswärtsspiel gegen den SV Schönberg mit einem Remis begnügen.

„Dauerläufer“ Gramlich

Das schmeckte Vereinen wie dem TV Lampertheim und dem SV Schwanheim überhaupt nicht. Ihnen blieb jedoch bei 33:19 Punkten jeweils nur der zweite Tabellenplatz, während Riedrode mit 45:7 Zählern unangefochtener Meister wurde.

Was war das Erfolgsrezept der damaligen Mannschaft? Wilfried Kungl braucht nicht lange zu überlegen: „Die Mischung in der Mannschaft hat einfach gestimmt. Spiel- und Sturmführer Peter Brunnengräber war der verlängerte Arm des Trios Georg Stadtmüller sowie Karlheinz Kreiling und Hans Schwaier von der Vereinsführung.“

Spielertypen zu charakterisieren – Wilfried „Kookie“ Kungl könnte es stundenlang tun. An einen seiner früheren Mitstreiter erinnert er sich dabei besonders gerne zurück und kann sich dabei ein Grinsen nicht verkneifen: „Lothar Gramlich war sich für die Drecksarbeit nicht zu schade und ist gerannt und gerannt. Wenn wir ihm nicht gesagt hätten, dass das Spiel aus ist, wäre er wohl noch weiter gelaufen.“

So durfte der Verein in der Saison 1980/81 sein Können in der Kreisliga A Bergstraße unter Beweis stellen. Favoriten gab es einige. Und sehr gerne hätten der TSV Reichenbach, der SV Unter-Flockenbach oder der SV Scharbach Meisterfreuden entgegengesehen. Doch auch im Mai 1981 hieß der Meister SG Riedrode, stieg abermals auf und machte somit den Durchmarsch perfekt.

Inzwischen war aber die Riedrod-er Erfolgsserie gerissen. Am Fastnachtsamstag im Jahr 1981 erwischte es die SG auf schneebedecktem Platz beim TSV Hambach.

Besondere Geburtshelfer

Das brachte die Riedroder jedoch nicht aus dem Konzept. Vier Jahre spielten sie nun in der A-Klasse Süd, aus der sie erst im Jahr 1985 abstiegen, als sie das Relegationsspiel gegen den TSV Aschbach im Elfmeterschießen verloren.

„Wir waren stolz auf unser Dorf und insbesondere auf unseren Verein“, möchte Reinhold Kreiling, dem noch bestens in Erinnerung ist, unter welch bescheidenen Umständen die Vereinsgründung 1949 erfolgte, die schöne Fußballzeit zu Anfang der 1980er Jahre keineswegs missen.

Doch nicht nur aus sportlichem Grund erlebte Wilfried Kungl viele schöne Momente: „Wir haben alle gewusst, dass wir hier eine Party nach der anderen feiern können, wenn wir nur gut Fußball spielen“, beschreibt er das vorherrschende Gemeinschaftsgefühl, das den Verein über viele Jahre hinweg auszeichnete.

Nicht nur auf dem Platz bestach die SG Riedrode durch ihre mannschaftliche Geschlossenheit: „Als die Kuh von Ortsvorsteher Heinrich Deckenbach Geburtswehen verspürte, sind wir in voller Mannstärke angerückt und haben das Kälbchen aus dem Mutterleib gezogen“, erinnert sich Kungl und hat längst nicht vergessen, dass die anschließende Runde Schnaps den Geburtshelfern der besonderen Art ausgezeichnet gut schmeckte. hias

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 25.11.2020