SG beginnt die Runde mit Heimsieg

Lampertheim.Die Zweitliga-Kegler der SG Lampertheim sind mit einem Sieg in die Saison gestartet. In der Biedensandhalle gab es ein 5511:5181 gegen Fortuna Rodalben. Die Runde begann aufgrund der Corona-Pandemie später. In der an Höhepunkten armen Begegnung hatten die Hausherren keine Probleme, beide Punkte zu behalten. Rodalben war stark ersatzgeschwächt angereist und konnte nur zu Beginn in der über vier Bahnen ausgetragenen Partie mithalten.

Holger Thiemig und Marco Zimmermann eröffneten für die Spargelstädter, kamen aber nicht richtig in Tritt. Zimmermann erkämpfte sich im wahrsten Sinne seine 879 Holz, bei Thiemig waren es am Ende 903 Punkte. Dennoch konnten sie gegen die Pfälzer 49 Zähler gutmachen.

Schulz mit Tagesbestleistung

Im Mittelpaar gingen Thomas Geyer und Kevin Münch für die Südhessen auf die Bahnen. Münch startete verhalten, konnte aber mit seinen letzten 100 Wurf (238/249) sein Ergebnis auf ordentliche 919 Holz steigern. Auch Thomas Geyer spielte auf seiner Schlussbahn (255) stark auf und avancierte mit seinen 937 Holz zum bis dahin besten Spargelstädter.

Spätestens jetzt war das Spiel entschieden, denn die Hausherren bauten ihren Vorsprung auf 233 Zähler aus. Im Schlusspaar standen Patrik Strech und Niklas Schulz für die Hausherren auf der Bahn.

Auch bei Strech lief es nicht ganz rund, doch er fing sich im Laufe seines Spiels und schloss mit 911 Holz noch passabel ab. Die Tagesbestleistung blieb Niklas Schulz vorbehalten. Mit 505 Holz auf den ersten 100 Wurf legte er den Grundstein für seine 962 Holz und gab dem 5511:5181 der Lampertheimer einen versöhnlichen Abschluss. zg

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 21.10.2020