SG Hüttenfeld erwartet Gronau

Ried.Acht Spieltage sind in der Fußball-C-Liga noch zu absolvieren – und so langsam spitzt sich das Aufstiegsrennen zu. Primus SG Hüttenfeld empfängt am Sonntag (15.15 Uhr) den Fünften SG Gronau. Zeitgleich treffen der Zweite TSV Gras-Ellenbach und der Vierte SG Hammelbach/Scharbach aufeinander. Der FV Biblis II ist zu Gast beim Dritten Italia Bensheim. Bereits um 13.15 Uhr spielt Eintracht Bürstadt II zu Hause gegen die Reserve der TSV Auerbach. Schlusslicht SV Bobstadt schaut bei der SG Wald-Michelbach II vorbei.

Hüttenfeld – Gronau

Der Fünfte Gronau (45 Punkte) schoss sich zuletzt mit einem 10:0 gegen Birlikspor warm, Tabellenführer Hüttenfeld (53) wähnt sich nach einem 9:1 gegen Birlikspor und einem 6:0 in Bobstadt ebenfalls in Torlaune. „Im Hinspiel, das wir 2:0 gewonnen haben, war es ein harter Kampf – und auch diesmal wird es ein schweres Spiel. Die Chancen stehen 50:50, wer die bessere Tagesform hat, gewinnt“, sagt Hüttenfelds Trainer Jury Mai voraus.

Die SGH, die zwei Punkte vor dem ärgsten Verfolger Gras-Ellenbach liegt, muss vermutlich ohne Offensiv-Leistungsträger Andy Zehnbauer (Leistenprobleme) auskommen.

Italia Bens. – FV Biblis II

Die jüngste 1:2-Heimniederlage gegen Wald-Michelbach II hat Biblis‘ Spielertrainer Sven Sauer noch nicht abgehakt. „Wir hätten etwas holen müssen“, meint der 32-Jährige. Dass am Sonntag auch die erste FVB-Mannschaft in Bensheim spielt, „kommt uns gelegen“, räumt Sauer mit Blick auf den Kader ein. Allerdings werden Thomas Weiß und Norman Krebs ausfallen. Zudem ist Nick Schäfer angeschlagen, Roy Ruffini hat Bereitschaft. Beim Dritten Italia Bensheim (48 Punkte) will der Zehnte (26) „auf jeden Fall etwas mitnehmen“, betont Sauer.

Et. Bürstadt II – Auerbach II

Von ihren Erfolgen gegen Gronau (5:4) und Mitlechtern II (1:0) will sich die Eintracht-Reserve, aktuell Sechster mit 43 Punkten, nicht blenden lassen.

„Wir spielen ohne Druck weiter, für uns geht es um nichts mehr. Wenn es am Ende doch für mehr reichen sollte, ist es wunderbar“, erklärt Bürstadts Spielertrainer Amir Nur. Vor dem Heimspiel gegen den Achten Auerbach II (30 Punkte) bangt der Eintracht-Coach um Marco Ofenloch und Daniele Caschetto. Beide haben Knieprobleme.

Birlik. Biblis – Mitlechtern II

Sieben Zähler fehlen dem Vorletzten Birlikspor (14 Punkte) zum SV Schwanheim auf Relegationsplatz 13. Acht Punkte trennen die Elf von Spielertrainer Vural Tasdelen von der KSG Mitlechtern II und dem SV Zwingenberg auf den Plätzen elf und zwölf. Mit einem Heimsieg könnten sich die Bibliser also wieder der sicheren Zone nähern.

SG Wald-Mich. II – Bobstadt

Noch schlechter als für Birlikspor sieht es für Bobstadt aus. Als Letzter weist der Aufsteiger gerade einmal sechs Zähler auf. Nach drei Spielen im neuen Jahr steht die Elf von Trainer Mirco Geschwind indes punkt- und torlos da (0:11 Treffer). cpa

© Südhessen Morgen, Freitag, 29.03.2019