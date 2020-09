SG Hüttenfeld gelingt Coup

Ried.Mit einem Dämpfer hat die Tischtennis-Saison für das erste Herrenteam des TV Bürstadt in der Bezirksoberliga begonnen. Im Heimspiel gegen Abstiegskandidat Alemannia Königstädten II kam der Aufsteiger zu einem 6:6. Bezirksligist SG Hüttenfeld gewann das Aufsteigerduell beim SV Kirschhausen mit 7:5. Klassenkamerad TTC Lampertheim II meisterte den Auftakt souverän, das Heimmatch gegen die SG Mitlechtern endete 8:4. Am Wochenende starten Bürstadt II, Bürstadt III und Lampertheim IV.

TV Bürstadt, Bezirksoberliga: „Licht und Schatten“ machte TVB-Kapitän Frank Rosenberger nach dem 6:6 gegen Königstädten II aus: „Eigentlich ist es hinten so eng, dass man sich nicht erlauben kann, gegen einen direkten Konkurrenten einen Punkt liegen zu lassen. Zumal wir Königstädten am Rande einer Niederlage hatten.“ Zunächst stellten Nick Groeger, Adrian Ziegler, Benjamin Brüderl und Adrian Kreuzer auf 4:1. Rosenberger und Ziegler sorgten für die Zähler zum 5:2 und 6:3. Die letzten drei Einzel gingen allesamt nach drei Sätzen verloren – 6:6. Am Freitag (20.15 Uhr) will Bürstadt gegen Eintracht Pfungstadt II punkten. „Wir haben ein Heimspiel. Das spielt schon eine Rolle“, so Rosenberger.

SG Hüttenfeld, Bezirksliga: „In Kirschhausen tun wir uns sonst immer schwer, diesmal haben wir aber losgelegt wie die Feuerwehr“, freute sich SGH-Kapitän Volker Berg nach dem 7:5-Erfolg über „zwei wunderbare Punkte gegen den Abstieg“, wie er betonte. Gwen Steier, Malte Böck, Matthias Thomas und Berg stellten auf 4:0, dann kam der SVK auf 3:4 heran. Steier, Thomas und Ersatzmann Peter Haas retteten den Auftaktsieg ins Ziel. Für das Match gegen Mitlechtern am Samstag (16.15 Uhr) plant Hüttenfeld mit dem zuletzt angeschlagenen Robin Gumbel. Weiter fehlen werden Heiko Möller und Markus Weimer. „Wir hoffen, dass sie noch im September zurückkommen“, so Berg, der sich auf Mitlechtern freut: „Das sind immer tolle, enge, spannende Spiele. Mit den zwei Punkten in der Hinterhand können wir selbstbewusster antreten.“

TTC Lampertheim III, Bezirksliga: Beim 8:4 gegen Mitlechtern hatte die TTC-Reserve einen Mann pro Paarkreuz, der beide Einzel gewann. Die Ausbeute von Frank Unterseher im Spitzenpaarkreuz und von Christopher Luft in der Mitte kam eher unerwartet. „Beide hatten richtig gute Leute vor sich“, lobte TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend. Im hinteren Paarkreuz punktete Stefan Karb doppelt. Am Samstag (18.30 Uhr) empfängt Lampertheim III den TSK Rimbach. „Sie haben sich gut verstärkt“, spricht van gen Hassend von einem „Spitzenspiel“.

TV Bürstadt II, Bezirksklasse-Gr. 1: In den vergangenen zwei Saisons gehörte Bürstadt II zu den Top-Teams. Für den Aufstieg reichte es nicht. Vor dem Auftakt gegen den SV Fürth am Freitag (20.15 Uhr) hält sich TVB-Abteilungsleiter Rosenberger mit Kampfansagen zurück. „Da gibt es ein paar Brocken in der Klasse. Einen der ersten zwei Plätze zu ergattern, wird ziemlich schwer“, sagt der Routinier nach einem Blick auf die Mannschaftsaufstellungen. Harald Koch, Christian Hartmann, Jan Epple, Harald Gliewe, Christian Gliewe und Sascha Handbauer bilden die erste Sechs. Weil aber immer nur entweder Hartmann oder Epple spielen soll, rückt der junge Daniel Gliewe ins Team. Für das Fürth-Spiel sieht Rosenberger keine Probleme: „Das sollte eine Pflichtaufgabe sein.“

TTC Lampertheim IV, Bezirksklasse-Gr. 1: Als Vizemeister der Kreisliga schaffte Lampertheims „Vierte“ den Wiederaufstieg. „Wir wollen die Klasse halten“, sagt TTC-Boss van gen Hassend vor dem Auftakt am Freitag (20.15 Uhr) beim TTC Hornbach. Die folgende Formation soll das Wunder möglich machen: Daniel Koth, Ferhat Gülbenim, Kevin Stass, Laurin Minich, Cevdet Uzer, Jens Hoffmann.

TV Bürstadt III, Bezirksklasse-Gr. 5: Am Sonntag (10 Uhr) gastiert Bürstadt III beim TSV Trebur. Weil der TVB in diesem Jahr drei Bezirksklasse-Teams stellt, wurde der Kreisliga-Vierte einer bis dato unbekannten Gruppe geteilt. „Wir kennen den Gegner nicht“, meint Rosenberger. Als chancenlos erachtet der TVB-Macher die „Dritte“ nicht: „Sie sollte stark genug, um die Klasse halten zu können.“ Julian Müller, Daniel Gliewe, Kevin März, Thomas Schremser, Jonas Wagner und Sven Bitsch sollen es in Trebur richten. Nico Annarumma (Bänderriss) fällt aus.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 09.09.2020