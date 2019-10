SG Hüttenfeld macht’s im dritten Anlauf

Ried.Aller guten Dinge sind drei – dachten sich wohl auch die Tischtennis-Herren der SG Hüttenfeld und heimsten im dritten Punktspiel in der Bezirksklasse-Gruppe 1 ihren ersten Sieg ein. Am 9:1-Erfolg beim TSV Reichenbach gab es nichts zu rütteln. In der Bezirksliga-Gruppe 1 steht dem TV Bürstadt am Sonntag (11 Uhr) ein schweres Heimspiel gegen den hoch gehandelten TSV Ellenbach bevor. Klassenkamerad TTC Lampertheim III muss bereits am Freitag (20 Uhr) zu Hause gegen den SV Fürth II ran. In der Bezirksklasse-Gruppe 3 bekommt es Bürstadt II am Freitag (20.15 Uhr) vor vertrauter Kulisse mit Schlusslicht TV Nieder-Beerbach zu tun.

TV Bürstadt, Bezirksliga-Gruppe 1: „Das wird eine 50:50-Geschichte“, stuft TVB-Kapitän Frank Rosenberger den Ausgang der Heimpartie gegen Ellenbach als „offen“ ein: „Wenn Ellenbach komplett spielt, ist das eine richtig starke Mannschaft. Vielleicht hilft uns ja der Heimvorteil.“ Die Favoritenrolle, die Rosenberger Ellenbach zutraut, haben die Odenwälder in ihren ersten zwei Partien indes leichtfertig aufs Spiel gesetzt. Nach einer überraschenden 6:9-Heimniederlage gegen Reichelsheim mühte sich der TSV zu einem 9:7-Erfolg in Mitlechtern.

Am Sonntag werden die TVB-Herren, die mit 3:1 Punkten oben mitmischen, umstellen müssen. Enrico Hof fällt aus, dafür rückt Adrian Kreuzer ins Team. Ob Kreuzer, der wegen einer Armverletzung zuletzt nur sporadisch zum Einsatz kam, Hof gleichwertig ersetzen kann, wird sich zeigen. Derweil rückt Benjamin Brüderl ins mittlere Paarkreuz hoch. „Er ist sehr gut drauf. Generell sind wir gut im Training“, vertraut Rosenberger dem vorhandenen Personal.

TTC Lampertheim III, Bezirksliga-Gruppe 1: „Wir wollen nicht zu euphorisch sein, denn Fürth II hat als Aufsteiger sicher keine schlechte Mannschaft. Aber von unserem Potenzial her sollten wir das schaffen“, peilt Lampertheims Vorsitzender Uwe van gen Hassend einen Heimsieg an. Seine Hoffnung kommt nicht von ungefähr: Nach einem 8:8 im Spitzenspiel gegen Bürstadt und einem 9:5 in Rimbach gehört die TTC-Reserve zur Spitzengruppe. Offen ist, ob der zuletzt pausierende Philipp Seiler gegen die SVF-Reserve wieder an Bord sein wird.

SG Hüttenfeld, Bezirksklasse-Gruppe 1: Nach den Punktverlusten in Beerfelden (6:9) und bei Heppenheim IV (8:8) ließ Absteiger Hüttenfeld beim TSV Reichenbach fast gar nichts anbrennen. Nur das SGH-Doppel Malte Böck/Heiko Möller musste sich dem TSV-Spitzenduo Werner Bitsch/Wolfgang Mandel nach fünf Sätzen geschlagen geben. Gwen Steier/Volker Berg und Matthias Thomas/Robin Gumbel sorgten jedoch für eine 2:1-Führung. Anschließend heimsten Steier, Böck, Thomas, Berg, Möller, Gumbel und erneut Böck sieben von sieben möglichen Einzelerfolgen ein. Nach drei Auswärtsspielen zum Auftakt darf Hüttenfeld am Samstag, 9. November (16.15 Uhr), gegen den TTC Lorsch erstmals zu Hause ran.

TV Bürstadt II, Bezirksklasse-Gruppe 3: „Die Ausgangslage sollte klar sein“, sagt TVB-Abteilungsleiter Frank Rosenberger vor dem Heimspiel der Bürstädter „Zweiten“ gegen Nieder-Beerbach. Zu Recht: Während die TVB-Reserve nach Siegen über Darmstadt 98 III (9:1) und Mitfavorit Seeheim (9:3) ganz oben mitmischt, findet sich Nieder-Beerbach mit 0:4 Punkten auf dem letzten Platz wieder. „Wir wollen unserer Favoritenstellung gerecht werden und nichts anbrennen lassen“, so Rosenberger. cpa

