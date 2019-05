SG Hüttenfeld schießt sich warm

Ried.Die SG Hüttenfeld hat sich in der Fußball-C-Liga für das Gipfeltreffen gegen Tabellenführer TSV Gras-Ellenbach warmgeschossen. Bei Absteiger SSV Reichenbach II feierte die Elf von Trainer Jury Mai am Sonntag einen 8:0 (3:0)-Kantersieg. In einer Woche empfängt Hüttenfeld die Gras-Ellenbacher, die nach einem 4:1 gegen Zwingenberg weiter drei Punkte vor der SGH liegen. Einen 6:0 (2:0)-Heimerfolg feierte Eintracht Bürstadt II gegen die SG Wald-Michelbach II. Den zweiten Dreier in Folge heimste Schlusslicht SV Bobstadt ein. Im Ried-Derby bei Birlikspor Biblis gab es einen 5:2 (2:1)-Sieg. Der FV Biblis II musste sein Gastspiel bei der SG Gronau mangels Spielern absagen, darf sich aber trotzdem über den Klassenerhalt freuen.

Reichenbach II – Hüttenfeld 0:8

Unter der Woche legte Hüttenfeld den Fokus im Training auf den Torabschluss – mit Erfolg, ließe sich jetzt behaupten. „Es war nicht unser bestes Spiel, erst in der zweiten Halbzeit haben wir etwas zugelegt. Acht Tore auswärts musst Du aber auch erstmal schießen. Wir haben uns eine schöne Ausgangslage für kommenden Sonntag erspielt und freuen uns auf das Endspiel zu Hause gegen Gras-Ellenbach“, meinte SGH-Trainer Jury Mai.

Bei einem Sieg im Top-Spiel steht die SGH als Meister und direkter Aufsteiger fest. Andy Zehnbauer (4.), Daniel Hartmann (23.), Christopher Rünger (24.) stellten den 3:0-Pausenstand her. Rünger (56.), Julius Klute (57.), Kevin Rathgeber (75.), Tobias Lerchl (80.) und erneut A-Junior Hartmann (84.) legten nach dem Seitenwechsel nach.

Et. Bürstadt II – Wald-Mich. II 6:0

Mit dem 6:0 betrieb der Sechste Bürstadt II (56 Punkte) Wiedergutmachung für das 2:5 in Bobstadt vor einer Woche. Besonders fleißig zeigte sich Lukas Berg, der zum 1:0, 3:0 und 4:0 traf (4./51./53.). Hüseyin Tutay erzielte das 2:0 (16.), Kevin Hildebrandt schnürte den Doppelpack zum 5:0 und 6:0 (65./70.).

Gronau – FV Biblis II abges.

„Am Sonntagmorgen haben mich sechs zusätzliche Absagen erreicht. Mir hätten somit nur sieben Spieler zur Verfügung gestanden“, erklärte FVB-Spielertrainer Sven Sauer, warum die Bibliser Reserve nicht in Gronau antrat. Schon im Vorfeld der Partie hatte Sauer sieben Ausfälle aufgezählt. Der Klassenverbleib ist den Biblisern seit Donnerstagabend sicher.

Kellerkonkurrent SV Schwanheim verlor sein Heimspiel gegen Gronau mit 1:2, am Sonntag gab es zudem ein 2:3 gegen Mitlechtern II. Einen Spieltag vor Rundenabschluss liegt der SVS somit acht Punkte hinter Biblis II auf Relegationsplatz 13.

Birlik. Biblis – Bobstadt 2:5

Eine Woche nach dem überraschenden 5:2-Heimsieg gegen die Eintracht-Reserve legte Absteiger Bobstadt beim Drittletzten Birlikspor den nächsten Dreier nach – und machte Interimscoach Patrick Rudi sprachlos. „Ich weiß auch nicht, warum es jetzt so gut läuft. Wenn ich das wüsste, würden wir wahrscheinlich weiter oben stehen. Fakt ist: Das war der zweite verdiente Sieg in Folge“, erklärte Rudi, der für den zu Monatsbeginn zurückgetretenen Mirco Geschwind eingesprungen ist.

Gideon Osabouhien (15.) und Amde Wale (30.) brachten Bobstadt mit 2:0 in Führung. Nach dem 1:2 durch Aytunc Önerler (35.) erhöhte Yaminu Mamudu auf 3:1 (50.). Das Eigentor von Fabian Lurg zum 2:3 (55.) brachte den SVB nicht aus der Spur. Simon Gondolph (70., Foulelfmeter) und Kevin Nawar (80.) machten alles klar.

Für Birlikspor (21 Punkte) wird es jetzt richtig eng. Um dem direkten Abstieg zu entkommen, brauchen die Bibliser einen Sieg in Wald-Michelbach – und müssen auf eine Schwanheimer Niederlage gegen Auerbach II hoffen. cpa

© Südhessen Morgen, Montag, 20.05.2019