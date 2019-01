SG Lampertheim ohne Chance

Aschaffenburg.Die Bundesligakegler der SG Lampertheim starteten mit einer erwarteten 5643:6020-Niederlage in Aschaffenburg in das Jahr 2019. Beim heimstarken Kontrahenten war von Beginn an nichts zu holen. Während Bernd Günderoth mit 248 Holz überzeugte, war bei Holger Thiemig noch etwas Sand im Getriebe (219). Allerdings drehte dieser in Durchgang zwei mit 269 Holz auf und wurde von seinem Mitspieler mit 249 unterstützt. Günderoth verpasste aufgrund einer schwächeren Schlussbahn ein höheres Ergebnis als seine starken 963 Holz. Mit einer sehenswerten Schlussbahn (258) spielte sich Holger Thiemig auf die Tagesbestleistung von 975 Holz – im Vergleich zu ihren Gegnern musste beide aber Zähler abgeben. Am Samstag (13 Uhr) folgt das wichtige Heim-Duell mit Ettlingen. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 16.01.2019