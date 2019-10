SG Lampertheim unter Zugzwang

Lampertheim.Eine richtungsweisende Partie steht für die Zweitliga-Kegler der SG Lampertheim am Samstag um 13 Uhr in der Biedensadhalle an. Dort treffen die Südhessen auf Mitabsteiger TUS Gerolsheim, der in der laufenden Runde ebenfalls mit zwei Siegen und zwei Niederlagen gestartet ist. „Der Druck liegt bei uns, da wir noch nicht unsere gewohnte Heimstärke auf die Bahn bringen konnten“, erklärt Lampertheims Frank Griesheimer. Bereits im Vorjahr waren beide Begegnungen recht eng, so dass auch für den Samstag ein knappes und spannendes Spiel erwartet wird.

Niklas Schulz meldete sich in dieser Woche wieder fit und wird den verletzten Ralf Schmitt ersetzen. Schmitt wird noch ein bis zwei Wochen aufgrund seiner Kniebeschwerden ausfallen. Als Ersatzspieler wird Kevin Münch fungieren, der vehement mit guten Leistungen an die Tür der ersten Mannschaft klopft. Bernd Günderoth, Holger Thiemig, Steffen Back, Patrik Strech und Kevin Günderoth komplettieren das Team. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.10.2019