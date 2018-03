Anzeige

VfB Lamperth. – U. Flockenb. II 2:2

„So richtig sind wir immer noch nicht in Form. Woran das liegt, weiß niemand. Momentan können wir das vorhandene Potenzial einfach nicht umsetzten“, sagte VfB-Betreuer Bruno Synoradzki nach dem Unentschieden gegen die zweite Garnitur des SVU. Die erste Halbzeit gehörte den Gästen, die durch Mark Mayer nach einem Freistoß auch verdient in Führung gingen (31.). Danach machten die Unter-Flockenbacher aber zu wenig aus der Feldüberlegenheit – und im zweiten Durchgang glich Nunzio Pelleriti aus (47.). Kurz vor Schluss brachte Vitali Becker den VfB mit einem an ihm selbst verursachten Foulelfmeter in Führung (86.), doch im direkten Gegenzug bekam der SVU ebenfalls einen Strafstoß zugesprochen, den Nidal Abbas zum 2:2-Endstand verwandelte (89.). rago

