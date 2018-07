Anzeige

Lampertheim.Das 37. Hans-Pfeiffer-Turnier wird am Sonntag nun doch keine reine Lampertheimer Angelegenheit bleiben. Für den FC Waldesruh, der seine Teilnahme am Turnier im Günderoth-Stadion wegen Personalmangels kurzfristig abgesagt hat, springt ein aus Erst- und Zweitmannschaftsspielern gemischtes Team der SG Nordheim/Wattenheim ein. Dieses ist um 14.50 Uhr im zweiten Halbfinale Gegner des Ausrichters Olympia Lampertheim. Das erste Halbfinale bestreiten um 14 Uhr wie gehabt die Azzurri Lampertheim und der TV Lampertheim. Das Spiel um Platz drei findet um 15.50 Uhr und das Finale um 16.40 Uhr statt. Die Siegerehrung ist gegen 17.45 Uhr vorgesehen. and