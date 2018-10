SG NoWa erwartet das „Non-Plus-Ultra“ der Liga

Ried.Neben dem Top-Spiel in der Kreisliga A, zwischen den Lampertheimer Azzurri und dem SV Winterkasten, wollen auch die anderen drei Clubs aus dem Ried punkten. Darauf hoffen sowohl der FV Biblis beim Heimspiel gegen den TSV Reichenbach als auch die SG Nordheim/Wattenheim, die die SG Unter-Abtsteinach II empfängt. Der VfB Lampertheim tritt beim Tabellenvorletzten FC 07 Bensheim II an.

SG NoWa – SG Unter-Abtsteinach II

Gegen Unter-Abtsteinach hat die Sportgemeinde eine schwere Aufgabe zu lösen. „Das wird ein harter Brocken. Die SGU II ist das Non-Plus-Ultra in der Liga. Ich hatte ja schon vor der Saison gesagt, dass sie ein Meisterschaftsfavorit sind. Sie haben eine starke Mannschaft, gespickt mit vielen erfahrenen Spielern“, sagt NoWa-Coach Jens Stark über den Tabellenzweiten.

Daraus, dass die Odenwälder der klare Favorit sind, macht Stark keinen Hehl, zumindest ein Punkt soll dennoch herausspringen, zumal die Sportgemeinde zuletzt auf den siebten Platz vorgerückt ist: „Ich wäre mit einem Punkt sehr zufrieden, alles was darüber hinausgeht, wäre toll. Wir werden versuchen, so lange wie möglich die Null zu halten. Dafür müssen wir vor allem defensiv gut stehen und dann versuchen, unsere Konterchancen zu nutzen. Das wird ein hartes Stück Arbeit.“ Die SG mus auf den verletzten Thomas Heß und Daniel Theiss, der morgen heiratet, verzichten.

FV Biblis – TSV Reichenbach

Eigentlich hatte FVB-Coach Roman Link gedacht, dass sein Team nach dem durchwachsenen Saisonstart endlich zur Stabilität gefunden hat. Doch dann kam der Donnerstagabend, bei dem die Bibliser in Fehlheim mit 0:4 verloren. „Das war richtig schlecht. Da sind wir in alte Muster zurückgefallen“, ärgert sich Link.

Am Sonntag erwartet der Trainer ein anderes Auftreten seiner Truppe: „Wir haben das Spiel gegen Fehlheim intern aufgearbeitet, da sind ehrliche Worte gefallen. Die Partie gegen den TSV wollen wir unbedingt gewinnen und die Fehler, die wir zuletzt gemacht haben, wieder gutmachen.“ Personell können die Bibliser fast in Bestbesetzung antreten, lediglich auf der Torwartposition gibt es Probleme. Da muss Torwarttrainer Murat Bozdag aushelfen.

07 Bensheim II – VfB Lampertheim

Wegen der langen Verletztenliste hat der VfB zuletzt drei Niederlagen in Folge kassiert und ist auf Platz neun abgerutscht. Am Sonntag reisen die Spargelstädter zum Vorletzten, dem FC 07 Bensheim II. Personalsorgen hin oder her, in Bensheim muss der VfB dringend dreifach punkten, sonst droht man, aus dem Mittelfeld abzurutschen. rago

© Südhessen Morgen, Freitag, 26.10.2018