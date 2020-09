SG NoWa feiert auch ohne „Kerb“

Wattenheim.Eigentlich hätte am Wochenende die „Nordemer Kerb“ stattgefunden, doch Corona hat es unmöglich gemacht, dieses Fest zu veranstalten. Stütze der „Nordemer Kerb“ ist die Sportgemeinschaft Nordheim/Wattenheim. Ein bisschen feiern durfte die SG NoWa am Samstag aber dann doch, denn auf dem Sportplatz in Biblis-Wattenheim feierten die Hausherren im Kellerduell der Kreisliga A Bergstraße gegen den FC 07 Bensheim II einen deutlichen 6:0 (3:0)-Erfolg.

„Dieser Sieg war enorm wichtig für uns“, freute sich NoWa-Trainer Jens Stark über den ersten Dreier in der noch jungen Saison 2020/21. „Gerade vor dem Lokalderby gegen den FV Biblis am kommenden Sonntag tut uns dieser Erfolg gut“, stand Stark selbst mit verarzteter Lippe an der Seitenlinie, nachdem er zuvor noch in der zweiten Mannschaft der NoWa beim 2:0-Sieg gegen den TV Lampertheim II als Spieler ausgeholfen hatte und dabei verletzt wurde.

Erstes Tor nach 35 Sekunden

Dass der FC 07 Bensheim II im Gegensatz zum letzten Auftritt bei der NoWa nicht mit 0:7, sondern „nur“ mit 0:6 unterlag, war für Gästetrainer Benaisa Talib natürlich keinerlei Trost. „Unsere Niederlage ist auch in dieser Höhe verdient, da muss man nicht lange drum herumreden“, wurmte den Coach des neu formierten jungen Bensheimer Teams der Auftritt in Wattenheim. „Gegenüber unseren letzten Auftritten war das heute ganz klar ein Rückschritt, darüber werden wir sprechen müssen“, empfand Taisa sein Team letztlich in allen Belangen als viel zu brav. „Bei der SG Nordheim/Wattenheim hat man dagegen von Beginn an gemerkt, dass sie dieses Spiel gewinnen wollen. Wir wussten dagegen nicht, worum es heute geht“, weiß der Coach des FC 07 II, dass sich die Reserve des Bensheimer Gruppenligisten nun erst einmal punktlos im Tabellenkeller der A-Liga festsetzt.

Tatsächlich mussten die rund 70 Zuschauer nach dem Anpfiff rasch am Platz stehen, denn schon nach 35 Sekunden tauchte NoWa-Kapitän Tobias Theiss frei vor Gästetorwart Eldin Hodzic auf und es hieß 1:0 (1.). „Es war unser Ziel ein frühes Tor zu machen und das ist uns gelungen“, freute sich Stark.

Die junge Bensheimer Truppe reagierte auf den frühen Rückschlag gar nicht so schlecht, als sich Moritz Kaffenberger über die rechte Angriffsseite durchzusetzen versuchte (2.), doch wie bei den meisten Aktionen der Bensheimer endete diese noch vor der Strafraumgrenze. Auch wenn die Hausherren von der anfänglich offensiven Formation dann doch wieder in eine defensiveres Vier-Zwei-Drei-Eins-Format umstellten, blieben sie tonangebend.

So zielte Theiss nur knapp links am Tor vorbei (30.) und Salko Drekovic schoss übers leere Gehäuse (32.). In der 39. Minute prüfte Theiss dann FC-Torwart Hodzic, der nur zwei Minuten später dieses Duell verlieren sollte: Drekovic spielte auf Philipp Grünig, dessen Schuss Hodzic glänzend parierte, doch den Abpraller nahm Theiss akrobatisch und es hieß 2:0 (41.). Noch vor der Pause stellte Julian Rettig auf 3:0 (43.).

Folgenreiche Aktion

Nach Wiederbeginn ging das muntere Toreschießen weiter, als Marvin Weiland einen Freistoß zum 4:0 (47.) versenkte. Zwei Minuten später waren die Gäste nur noch zu zehnt, als Luca Mink wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot sah (49.). Per Freistoß machte Theiss seinen Dreierpack mit dem 5:0 (51.) perfekt und Drekovic belohnte sich mit dem 6:0 (63.).

Zwei Minuten später gab es aber auch für die Hausherren einen bitteren Moment: Mateo Lohmann zog in Richtung des NoWa-Tores, Torhüter Pascal Metz kam aus dem Strafraum und berührte bei seiner Aktion den Ball mit der Hand. Schiedsrichter Karl Horle (Hammelbach) wertete dies als Verhinderung einer Torchance und zeigte daher Metz die Rote Karte (65.). „Beim Stand von 6:0 ist das besonders bitter. Am bittersten ist es aber für Pascal selbst, denn damit wird er auch nächste Woche im Derby gegen den FV Biblis fehlen“, hätte Stark lieber das 6:1 in Kauf genommen. „Jetzt muss Zweitmannschaftstorhüter Timo Gansmann für uns ran“, brachte Stark den 21-Jährigen schon für die verbleibenden 25 Minuten im Austausch für Jonas Pixberg ins Spiel.

