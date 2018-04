Anzeige

Unter-Flockenb. II – FV Biblis 2:2

„Nach der schwachen Leistung am Dienstag lief es in Unter-Flockenbach sehr viel besser. Im Endeffekt ärgert es mich natürlich, dass wir nicht alle Punkte mitgenommen haben, aber das Remis ist letztlich doch gerecht“, resümierte Biblis-Coach Roman Link nach dem Unentschieden bei der zweiten Garnitur des SVU. Nidal Abbas brachte die Heimelf in Führung (18.), zehn Minuten später glich Janos Hajdu aus (28.). In der zweiten Hälfte brachte Nidal Abbas den SVU erneut in Führung (57.), doch diesmal sorgte Markus Gölz für den Ausgleich (60.).

Lindenfels – VfB Lampertheim 3:0

In Lindenfels gab es für den VfB Lampertheim diesmal nichts zu holen. Mit 0:3 verlor die Truppe von Trainer Stefan Svrga beim SVL. „Unser Sieg ist hochverdient. Wir waren die deutlich bessere Mannschaft“, freute sich Benjamin Haller vom SVL über den Heimsieg gegen den Tabellenfünften. Alle drei Tore erzielte Michael Rettig (9., 38., 76.). „Das war ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt“, so Haller. rago

