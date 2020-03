SG NoWa und FVH ohne Lohn

Ried.Mit einem Paukenschlag haben die Lampertheimer Azzurri ihren Angriff auf die Tabellenspitze der Kreisliga A gestartet. Mit 3:0 bügelte die Göring-Elf den TSV Reichenbach ab (siehe „Spiel der Woche“), für die SG NoWa und den FV Hofheim setzte es dagegen Auswärtsniederlagen. Während die Hofheimer im Kellerduell bei der Birkenauer Anatolia mit 3:4 verloren, unterlag Nordheim/Wattenheim beim TSV Aschbach mit 3:5.

TSV Aschbach – SG NoWa 5:3

„Unser Sieg ist am Ende verdient, wir müssen uns künftig aber deutlich steigern“, resümierte Ali Baytürk, Sprecher des TSV Aschbach. Zunächst ging die Nordheim/Wattenheim in Führung, als Marc Bormuth nach Vorlage von Elias Bersch abstaubte (8.). Kurz vor der Halbzeitpause nutzte Carsten Weihrauch ein Missverständnis in der Abwehr der Sportgemeinschaft aus und traf zum 1:1 (40.). Im zweiten Durchgang drehten die Aschbacher das Spiel. Erst köpfte Michael Weihrauch nach Flanke von Carsten Weihrauch zum 2:1 ein (50.), anschließend erhöhte Bastian Bihn auf 3:1 (54.). Als dann Marius Strauch das 4:1 markierte (70.) war die Partie entschieden. Zwar traf Phillip Grünig zum 2:4 (76.), doch kurz danach erzielte Strauch aus fünf Metern das fünfte Tor für Aschbach (80.). Kurz vor dem Abpfiff verkürzte Tobias Theiss zum 3:5-Endstand (87.). „Diese Niederlage ist zwar schade, aber wir können daraus auch viel Positives ziehen. Wir haben gemerkt, dass wir auch gegen solche Clubs, die deutlich über uns stehen, mithalten können“, sagte SGN-Coach Jens Stark.

Anatolia Birkenau – FV Hofheim 4:3

„Eine Niederlage in so einem wichtigen Spiel ist für uns natürlich sehr bitter und tut weh. Trotzdem macht dieses Spiel Hoffnung. Vor allem in der zweiten Halbzeit waren wir besser. Nach der Niederlage werden wir unsere Köpfe nicht in den Sand stecken“, sagte Hofheims Spielertrainer Tobias Haser nach der Auswärtsniederlage gegen Birkenau. Eigentlich wollten die Hofheimer im Odenwald gewinnen, um Punkte im Kampf gegen den Abstieg zu holen. Am Ende musste der FVH aber mit leeren Händen die Rückreise antreten. Für den FVH trafen Julian Fechtig (50.), Marcel Mackemull (60.) und Tom Schön (80.). Außerdem vergaben beide Teams je einen Strafstoß. Während für die Hofheimer Joshua Schöner nicht traf (75.), versagten bei einem Birkenauer ebenfalls die Nerven (80.). Die Treffer für die Anatolia erzielten Karim Saine (35.), Alperen Altun (43.), Amady Ceesay (51.) und Ferhat Süzer (61.). rago

© Südhessen Morgen, Montag, 09.03.2020