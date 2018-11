SG NoWa verliert letztes Spiel des Jahres

Ried.Beim VfB Lampertheim zeigt die Formkurve weiter nach oben. Mit einem Auswärtssieg im Derby gegen die SG Nordheim/Wattenheim klettern die Spargelstädter auf den achten Platz. Im zweiten Riedduell trennten sich der FV Biblis und die Lampertheimer Azzurri unentschieden.

FV Biblis – Azzurri Lampertheim 3:3

Am vorletzten Spieltag des Jahres hat der neue FVB-Trainer Thomas Roth den ersten Punkt verbucht. Im Riedderby gegen die Lampertheimer Azzurri erkämpften sich die Bibliser ein Unentschieden. „Das war ein Schritt nach vorn. In der ersten Halbzeit waren wir das bessere Team und hätten führen müssen. Unterm Strich ist dieses Unentschieden leistungsgerecht“, resümierte Roth.

Bei den Azzurri hatte sich Coach Martin Göring mehr vom Derby erhofft, war nach 90 Minuten aber ebenfalls mit dem Ergebnis einverstanden: „In der ersten Halbzeit waren wir richtig schlecht. Wenn Biblis da mit 3:1 führt, hätten wir uns nicht beschweren dürfen. Unser Torwart Jan Riffel hat uns da mehrmals aus der Bredouille geholfen. Meine Mannschaft war im ersten Durchgang unsortiert und viel zu harmlos.“

Das halbherzige Agieren der Lampertheimer nutzte der FVB. Nach einer schönen Kombination durch die Azzurri-Abwehr brachte Dennis De Sousa Barba die Gurkenstädter in Führung (8.). Im Anschluss verpassten es die Bibliser jedoch nachzulegen. Entweder wurde das Tor verfehlt oder Azzurri-Keeper Riffel parierte. Statt den zweiten Treffer nachzulegen, kamen die Lampertheimer durch Adnan Dogan zum Ausgleich (35.). Nach dem Seitenwechsel köpfte Marc Worschech nach einem Eckball den FVB erneut in Führung (47.), anschließend schloss Dennis De Sousa Barba eine Kombination durchs Mittelfeld mit einem Schuss aus 13 Metern ins lange Eck erfolgreich zum 3:1 ab (57.) Danach stellte Martin Göring seine Mannschaft um und brachte mit Giuseppe Pelleriti und Berkan Özbay zwei neue Spieler. „Ich wollte, dass meine Mannschaft aufwacht und schneller, zügiger spielt“, so Göring. Vor allem die Einwechslung von Pelleriti sollte sich schnell auszahlen, denn erst bereitete er den Anschlusstreffer von Christian Sagara vor (60.) und leitete kurz darauf den entscheidenden Ball an Jannick Hofmann weiter, der zum 3:3-Endstand traf (61.). „Danach haben wir das Spiel bestimmt, aber zu wenig aus unseren Chancen gemacht. Wenn man ehrlich ist, geht das Ergebnis am Ende in Ordnung“, so Göring.

SG NoWa – VfB Lampertheim 1:2

„Wir hatten gehofft, mit einem positiven Ergebnis in die Winterpause zu gehen. Nun wurde es doch eine Niederlage. Weil der VfB in der ersten Halbzeit verpasste, das dritte Tor nachzulegen, ist es bis zum Schluss spannend geblieben. Der Auswärtssieg für den VfB ist nicht unverdient, für uns ist das Ergebnis, da es ja unser letztes Spiel in diesem Jahr war, etwas bitter“, haderte Jens Stark, Trainer bei der Sportgemeinde, nach der Niederlage gegen den Lokalrivalen aus der Spargelstadt.

In der ersten Halbzeit brachte Nunzio Pelleriti den VfB in Führung (5.). „Ein schneller Spielzug über die Außenbahn, unsere Abwehr hat da nicht gut verteidigt“, tadelte Stark. Danach verpasste Pelleriti das 2:0, als er einen Foulelfmeter nicht verwandelte (22.). Kurz vor der Halbzeitpause zirkelte aber Cem Duman einen Schuss aus 18 Metern ins Netz (43.).

Die zweite Halbzeit verlief ausgeglichener, auch wenn der VfB zunächst weiterhin spielbestimmend war. Erst in der 80. Minute köpfte Kevin Metz den Anschlusstreffer für die SG NoWa, danach war die Partie wieder offen. Allerdings hatten die Blauen kein Glück, da sowohl Benedikt Bersch als auch Daniel Theiss am starken VfB-Keeper Tobias Schneider scheiterten (87.). Auch Justin Keller (86.) und Kevin Metz (89.) scheiterten bei ihren Versuchen und so blieb es letztlich beim Lampertheimer Auswärtssieg.

