SG Olympia/VfB braucht viel Mut

Ried.Ein 2:2-Unentschieden beim Fußball-B-Ligisten SV Kirschhausen – den ganz großen sportlichen Moment bedeutet das zwar nicht, aber für die Spieler der neugegründeten SG Olympia/VfB Lampertheim ist erst einmal ein Grund, hoch erhobenen Hauptes durch die Spargelstadt zu gehen.

„Wir haben die Begegnung vorher 1:8 bei der Spielvereinigung Fürth II verloren und jetzt in Kirschhausen ein Unentschieden geholt. Gerade die Art und Weise, wie unsere Mannschaft dort aufgetreten ist, macht mir für die kommenden Spiele Mut“, sagt Lampertheims Sportausschussvorsitzender Patrick Andres.

Und Mut braucht die Mannschaft auch, denn sie empfängt am Sonntag die zweite Mannschaft der TSV Auerbach. „Auerbach verfügt über das spielstarke Team aus der vergangenen Saison. Dazu kommen einige ehemalige Spieler aus der ersten Mannschaft, die noch vor kurzer Zeit in der Kreisoberliga gespielt haben. Auch wenn ich den Gegner vor der Saison nicht zu den Favoriten gezählt habe, hat er durchaus das Zeug dazu, Meister zu werden“, braucht Andres nicht lange zu überlegen, um die Favoritenrolle klar auf Seiten des Kontrahenten zu sehen, der schon seit vielen Jahren eine hervorragende Jugendarbeit betreibt. Außerdem ist ihm nicht entgangen, dass die erste Auerbacher Mannschaft am Sonntag in der Kreisoberliga spielfrei ist.

Trotz der Schwere der Aufgabe sind die Lampertheimer bestrebt, die Begegnung siegreich zu gestalten. „Ich will drei Punkte gegen Auerbach, damit wir in der Tabelle endlich mal ein bisschen nach vorne rücken“, so Andres.

Fünf Ausfälle, zwei Rückkehrer

In personeller Hinsicht sind die Lampertheimer weit davon entfernt, die beste Elf aufbieten zu können. Bekir Nyair und Arton Kabashi sind verletzt und auch Matthias Hecher, der sich in der Schlussphase des Kirschhausen-Spiels das Knie verdrehte, könnte ausfallen. Aus Verletzungsgründen ungewiss ist auch der Einsatz von Justin Ekkerink. Privat verhindert ist Geburtstagskind Tobias Dubiel. Da freut es Andres wenigstens, dass Yannick Schmitz und Semih Yücel, die in Kirschhausen nicht mit von der Partie waren, wieder in die Mannschaft zurückkehren werden.

Im Training des FV Hofheim tummeln sich zwar derzeit durchschnittlich meist mehr als 20 Spieler, dennoch muss Co-Trainer Sascha Seitz, der nach dem Rücktritt von Markus Lösch in der Trainerverantwortung steht, im Spiel bei der SG Odin Wald-Michelbach II auf zwei Leistungsträger verzichten: Markus Desch und Nicolas Probst zogen sich jeweils einen Kreuzbandriss zu. Da er sich beim 8:1-Pokalsieg über die TG Jahn Trösel eine Rote Karte einhandelte, steht auch Maximilian Eck noch nicht zur Verfügung.

Während die FSG Riedrode II nach der knappen 0:1-Niederlage in Auerbach Heimrecht gegen Türkspor Wald-Michelbach genießt, ist die SG Hüttenfeld bei der zuletzt spielfreien Sportvereinigung Affolterbach zu Gast. hias

