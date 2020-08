SG Olympia/VfB unterliegt ETB II

Lampertheim.Eine 1:2-Heimniederlage gegen die klassenniedrigere Reserve von Eintracht Bürstadt hat am Samstag der neuformierte Fußball-B-Ligist SG Olympia/VfB Lampertheim kassiert. In der zweiten Halbzeit forcierten die Bürstädter das Spiel auf das Lampertheimer Tor. Sie wurden in der 74. Minute belohnt, als Lampertheims Max Heinze einen Schuss des Bürstädters Kevin Hildebrand ins eigene Tor abfälschte – 0:1. Zehn Minuten später gelang Mergin Dzackaj bei einer umstrittenen Situation das 2:0 für die Bürstädter. In der Schlussminute erzielte Emre Gülmez das 1:2. „Die Bürstädter haben nicht einmal unverdient gewonnen. Dennoch bin ich mit dem Auftreten unserer Elf zufrieden“, sagte Lampertheims Patrick Andres. hias

