Ried.Die zweite Mannschaft der SG Riedrode ist dem Klassenerhalt in der Fußball-C-Liga ein großes Stückchen näher gekommen. Am gestrigen drittletzten Spieltag feierte die Elf von Spielertrainer Dirk Horaczek einen wichtigen 2:1 (1:0)-Heimdreier im Kellerduell gegen den SV Schwanheim, der somit auf Relegationsplatz zwölf verbleibt. Für die 1b-Teams des FV Biblis, der mit 0:3 bei der KSG Mitlechtern II verlor, und der Bürstädter Eintracht, die der SG Gronau mit 2:4 unterlag, setzte es dagegen klare Niederlagen. Einen verletzungsbedingten Spielabbruch gab es beim Gastspiel von Birlikspor Biblis bei der Reserve des SSV Reichenbach.

SG Riedrode II – Schwanheim 2:1

„Man hat beiden Mannschaften angemerkt, dass es um viel ging. Es gab nur wenige klare Torchancen“, erklärte SG-Spielertrainer Dirk Horaczek nach dem Schlusspfiff: „Am Ende des Tages war unser Sieg verdient, weil wir effektiver vor dem Tor waren und eine super Mannschaftsleistung gezeigt haben.“ In der 40. Minute schoss Maximilian Eck die Riedroder Reserve in Front. Gegen Mitte der zweiten Hälfte legte Robert Nreaj das 2:0 nach (67.). Der Schlüsselmoment folgte in der 80. Minute, als SG-Torhüter Daniel Siegler einen Foulelfmeter von Mirco Müller stark entschärfte. „Er war unser Matchwinner“, freute sich Horaczek. Der 1:2-Anschlusstreffer durch Thomas Pisarski in der 84. Minute fiel letztlich zu spät.

Reichenb. II – Birlik. Biblis abgebr.

Birikspor erwischte einen Traumstart, bereits in der ersten Minute schoss Lamarana Barry sein Team in Führung. In der 15. Minute wurde die Partie nach der schweren Verletzung eines Reichenbacher Spielers abgebrochen. „Der Spieler ist bei einem Angriff ohne gegnerische Einwirkung umgeknickt und hat sich das Fußgelenk ausgekugelt. Die Reichenbacher wollten daraufhin nicht mehr weiterspielen, und wir ehrlich gesagt auch nicht. Das sah grausam aus. Der Spieler wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen“, erklärte Birlikspor-Coach Semi Tela. Ob die Begegnung wiederholt oder für Birlikspor gewertet wird, stand gestern Abend noch nicht fest.