SG Riedrode unter Druck

tRied.Das Wiedererstarken der TSV Auerbach, die sich in der Winterpause mit einigen gutklassigen Spielern verstärkt hat, könnte gerade den beiden Kreisoberligisten SG Riedrode und FV Hofheim übel aufstoßen. Denn wie schnell könnte ein Ansteigen der Auerbacher in der Tabelle gleichzeitig ein Abrutschen dieser beiden Mannschaften bedeuten. Gerade bei der SG Riedrode schrillen die Alarmglocken nach der 0:2-Heimniederlage gegen die ebenfalls gefährdete SG Wald-Michelbach.

„15 Minuten lang spielen wir genialen Fußball, halten weitere 15 Minuten gut mit, laufen aber dann eine Stunde fast hilflos über den Platz“, bringt es Riedrodes Spielausschussvorsitzender Wilfried Kungl in seiner Analyse auf den Punkt. In jedem Fall stehen die Riedroder am Sonntag im Auswärtsspiel bei Anatolia Birkenau gehörig unter Druck. Aber auch beim FV Hofheim, der gegen Auerbach am Sonntag mit 1:5 unterlag, könnte es im Abstiegskampf etwas besser aussehen. Die Blau-Weißen müssen am Sonntag gegen die Tvgg Lorsch, die nach starkem Saisonbeginn und der folgenden Schwächephase nun wieder nach oben schielt, unbedingt punkten.

Eine mögliche Spielgemeinschaft mit der SGR ab der kommenden Saison. Das ist bei den Spielern des FSV Riedrode das ganz große Thema in diesen Tagen. Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass die FSV-Akteure es im Aufstiegskampf nun locker angehen lassen wollen. „Wir wollen aus dieser Saison das Optimale herausholen. Aber es war lediglich unser Saisonziel, oben mitspielen wollen und nicht in jedem Fall den Wiederaufstieg in die Kreisoberliga zu schaffen“, stellt FSV-Trainer Duro Bozanovic klar.