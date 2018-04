Anzeige

Riedrode.In der Fußball-Kreisoberliga fand gestern Abend das wohl letzte Riedroder Derby statt. Die SG bezwang dabei den FSV mit 3:0 (0:0) und machte damit weiterhin Boden im Abstiegskampf gut. Mann des Tages war Nils Schwaier, der alle drei Treffer erzielte. „Aufgrund einer starken zweiten Halbzeit geht unser Erfolg in Ordnung“, frohlockte SG-Spielausschussvorsitzender Wilfried Kungl.

In der schwachen ersten Halbzeit hatte der FSV zu wenige Ideen, um die Hintermannschaft der Gelb-Schwarzen auseinanderzunehmen. Und dennoch besaß er die eine oder andere Möglichkeit. So versuchten sich Heiderich, Pitlovic, Christos Theodorou oder Krasniqi – sie scheiterten aber meist am gut postierten Christian Knecht im SG-Tor. Mit viel mehr Schwung gingen beide Mannschaften in die zweite Halbzeit und plötzlich kam Kungl mit dem Notieren der Chancen nicht mehr nach: Scheiterte zunächst FSV-Torjäger Sinisa Pitlovic völlig freistehend vor dem SG-Tor, so war es kurz darauf die SG, die das 1:0 bejubelte. Nach Vorarbeit von Erdem setzte Ur-Ried-roder Schwaier zu einem schönen Drehschuss an und überwand Maximilian Kölsch im FSV-Tor – 1:0 (52.). Sechs Minuten später erkämpfte Schwaier sich den Ball, verlud Kölsch und schob den Ball zum 2:0 ein. Und auch in der 67. Minute hieß der Torschütze Nils Schwaier. Nach einem langen Ball von Speicher hob er das Leder einfach ins FSV-Tor – 3:0. hias