SG unterliegt in Grünstadt

Lampertheim.Die Zweitliga-Kegler der SG Lampertheim haben eine deutliche Niederlage kassiert. In Grünstadt unterlag das Team mit 5804:5941. Immerhin gelang Bernd Günderoth dabei mit 1039 Holz eine überragende Leistung.

Die Spargelstädter begannen mit Bernd und Kevin Günderoth sowie Marco Zimmermann. Zimmermann musste mit seinen 914 Holz 83 Zähler auf Roland Walter (997) abgeben. Dass die Spargelstädter dennoch mit einer knappen Führung in die zweite Hälfte der Begegnung gingen, lag an beiden Günderoths. Kevin kam auf starke 990 Holz. Er machte damit gegen Thomas Hartwig (950) 40 Zähler gut. Noch besser präsentierte sich Bernd Günderoth. Seine 1039 Holz waren Lampertheimer Bestleistung und er machte damit gegen Timmo Fingerle (987) 52 Zähler gut. Mit neun Holz ging man in die Halbzeit.

Thomas Geyer, Niklas Schulz und Holger Thiemig setzten alles daran, die knappe Führung zu behaupten. Doch diese Anstrengungen machten Fabian Buch (999) und der Tagesbeste Rainer Berner (1040) zunichte. Thiemig verlor nach starkem Start etwas den Faden (955 Holz). Auch die Leistung von Schulz, der mit vier gleichmäßig starken Durchgängen (240/253/265/235) gute 993 Holz erspielte, sollte nicht genügen. Zwar machte er gegen Christian von Krog (968) 25 Zähler gut, doch die 914 Holz von Thomas Geyer waren an diesem Tag einfach zu wenig, um mit den Pfälzern mithalten zu können. Den Lampertheimern bleiben nun zwei Wochen Zeit, um sich für die nächste Heim-Begegnung gegen die SG Viernheim/Hemsbach vorzubereiten und endlich wieder Punkte auf der Habenseite einzufahren. zg

