SGH kritisiert Verband

Hüttenfeld.Solange es vom Hessischen Tischtennis-Verband (HTTV) keine klare Ansage zur Fortführung des Spielbetriebs gibt, geht die Tischtennis-Abteilung der SG Hüttenfeld ihren eigenen Weg. „Wir überlassen es den einzelnen Mannschaften, ob sie antreten wollen oder nicht“, sagt Abteilungsleiter Volker Berg. Knapp 70 Aktive sind bei der Sportgemeinde in elf Mannschaften organisiert. „Die Mannschaftsführer sprechen mit den Spielern“, meint der Kapitän der Hüttenfelder Bezirksliga-Herren und betont: „Wir haben unsere eigenen Hygienevorschriften noch mal angezogen und legen viel Wert darauf, dass hier alles richtig abläuft.“

Kreativität gefragt

Die Verunsicherung ist auch im Lampertheimer Stadtteil gewachsen, die Trainingsbeteiligung hat etwas nachgelassen. Auch Berg, der in Frankfurt wohnt und vor kurzem beruflich in Köln unterwegs war, lässt im Zweifelsfall Vorsicht walten und das Training sausen. „Viele bei uns wollen spielen. Das kann ich verstehen, das will ich ja auch. Ich will aber auch sicher spielen“, stellt der 32-Jährige klar: „In einigen Mannschaften gibt es Risikopatienten. Tischtennis ist zwar kein Kontaktsport, aber eine gewisse Gefahr besteht trotzdem. Gerade im Kreis Bergstraße spielen viele Mannschaften in kleinen Hallen.“ Das Bezirksliga-Heimmatch der Herren I beim SV Ober-Hainbrunn hat die SGH absetzen lassen.

Zurzeit geht es für Hüttenfeld vor allem darum, die eigene Hallenbelegung zu entzerren – etwa über Spielabsetzungen, wie sie nach einer neuen HTTV-Regelung bis 8. November straffrei möglich sind. „Zu Hochzeiten haben wir hier eigentlich drei Verbandsspiele gleichzeitig“, weiß Berg, der sich „eine stärkere Haltung“ des Verbands in diesen Zeiten wünschen würde. „Es ist schade, dass der HTTV sich zu keiner absoluten Aussage hat hinreißen lassen. Die Verantwortung wird an die Vereine abgetreten“, bemängelt er. Einen „klaren Schnitt“ hält Berg zum jetzigen Zeitpunkt für die sinnvollste Lösung: „Manche Mannschaften wollen spielen, andere nicht. So wird keine korrekte Runde gespielt. Man sollte unterbrechen, bis die Zahlen auf einem annehmbaren Niveau sind – und dann kreativ sein. Zum Beispiel mit einer Halbrunde, die als ganze Saison gewertet wird“, sieht der SGH-Kapitän „Mittel und Wege“.

Der HTTV verwies am Dienstag auf erneute Nachfrage dieser Redaktion auf eine Videokonferenz, die am Mittwochabend stattfinden soll. Verbandspräsidium und -vorstand sowie die vier Bezirkssportwarte und die 23 Kreiswarte werden dabei gemeinsam beraten. Eine Entscheidung soll demnach am Donnerstag oder Freitag bekannt gegeben werden.

