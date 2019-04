SGH lässt im Titelkampf Federn

Ried.Die direkten Duelle unter den Top-Teams haben das Aufstiegsrennen in der Fußball-C-Liga völlig neu entfacht. Die SG Hüttenfeld, die im Heimspiel gegen den Fünften SG Gronau nicht über ein 1:1 hinauskam, hat Gesellschaft an der Tabellenspitze bekommen – der Zweite TSV Gras-Ellenbach schlug den Vierten SG Hammelbach/Scharbach 3:2 und ist jetzt gleichauf. Der FV Biblis II verlor mit 1:4 beim Dritten Italia Bensheim – die Bensheimer liegen damit nur noch drei Zähler hinter dem Spitzenduo. Den dritten Dreier in Folge feierte Eintracht Bürstadt II, die Heimpartie gegen die TSV Auerbach II endete 3:1. Schlusslicht SV Bobstadt kann die Planungen für die D-Liga-Spielzeit 2019/2020 nach einem 1:7 (1:2) bei der SG Wald-Michelbach II intensivieren. Gleiches gilt für den Vorletzten Birlikspor Biblis, der zu Hause der KSG Mitlechtern II mit 2:5 unterlag.

SG Hüttenfeld – Gronau 1:1

Ein Traumtor von Andreas Rödel brachte Hüttenfeld in der 87. Minute um den Lohn. Gronaus Routinier setzte an der Strafraumgrenze zu einem Volley-Drehschuss in halbhoher Position an und zimmerte den Ball in die Maschen. „Den trifft er nie wieder so“, schmunzelte Hüttenfelds Co-Trainer Rick Rodriguez, der Chefcoach Jury Mai (Urlaub) vertrat. Kevin Rathgeber hatte die Hausherren in Front gebracht (57.). Die Führung ging in Ordnung, die SGH tat mehr fürs Spiel. „Die erste Halbzeit war verschenkt, das gilt für beide Seiten. In der zweiten Hälfte haben wir die langen Bälle eingestellt und hatten einige gute Situationen“, so Rodriguez. Gegen Ende kam Verletzungspech hinzu: Kevin Wolf, Kapitän Julius Klute und Goalgetter Rathgeber erwischte es.

Et. Bürstadt II – Auerbach II 3:1

Vier Spiele, zehn Zähler – für die Eintracht-Reserve läuft es im neuen Jahr ziemlich gut. Neben den punktgleichen Teams Hammelbach/Scharbach und Gronau gehört die Elf von Spielertrainer Amir Nur mit 46 Zählern zum Verfolgerfeld der C-Klasse. Beim Achten Auerbach II musste sich das 1b-Team der Eintracht indes lange gedulden. „In der ersten Halbzeit waren wir spielerisch besser, da haben sie uns ausgekontert. In der zweiten Halbzeit sind wir als Mannschaft wieder ins Spiel reingekommen“, freute sich Nur. Die Gästeführung aus der 30. Minute machte Doppelpacker Hakan Yazici (55./65.) zunichte. Der lange verletzte Stürmer schoss zudem einen Strafstoß nach einer TSV-Notbremse über das Tor (70.). In der Nachspielzeit gelang Valon Bajrami das 3:1.

Italia Bens. – FV Biblis II 4:1

„Wir haben gut dagegengehalten, haben uns aber drei Gegentore selber ins Nest gelegt“, ärgerte sich Biblis‘ Spielertrainer Sven Sauer. Nach dem frühen 1:0 durch Patrick Wagner (3.) brauchte Italia eine Weile, um zu reagieren. Kristijan Zubac (22./73.), Slavi Peykovski (61.) und Marwan Elias (90.) fügten Biblis II die zweite Niederlage in Folge zu.

Wald-Michelb. II – SV Bobstadt 7:1

„Nach dem 2:1 hatten wir den Ausgleich auf dem Fuß, doch nach dem 1:3 gingen die Köpfe runter und wir haben uns abschießen lassen“, stellte Bobstadts Spielertrainer Mirco Geschwind fest. SVB-Routinier Patrick Rudi hatte es vom Elfmeterpunkt kurzzeitig wieder spannend gemacht (34.). Doch nach Lars Madays Doppelpack zum 1:3 und 1:4 (58./72.) und dem 1:5 durch Mohamad Ali Nerabi (73.) war die Messe gelesen.

Birlik. Biblis – Mitlechtern II 2:5

Dank Mehmet Kirmen (1:1, 36. Minute) und Cihad Er (2:2, 51.) kam Birlikspor zweimal zurück. Mit dem 2:3 durch Marcel Garotti (53.) und dem 2:4 durch Volkan Türkoglu (57.) zog Mitlechtern II jedoch davon. cpa

