SGH und ETB im Gleichschritt

Hüttenfeld – Gras-Ellenb. 4:1

„Aufgrund der zweiten Halbzeit war unser Sieg verdient“, freute sich SGH-Coach Falkenstein. Wie Bürstadt II geriet auch Hüttenfeld früh in Rückstand (Ronny Sauer, 13.). Tobias Lerchl stellte den Ausgleich allerdings schnell her (21.). Nach dem Seitenwechsel stachen zwei SGH-Joker: Mohamed Mohamud (54.) und Debütant Fabio Wänke (80.) von den A-Junioren der JSG Lampertheim/Hüttenfeld gelangen die Treffer zum 2:1 und 4:1 – Wänke bereitete zudem das 2:1 stark vor. Zwischendrin hatte Lerchl für das 3:1 gesorgt (56.). Zum Zweiten Türkspor Wald-Michelbach (3:2 bei Mitlechtern II) fehlen der SGH unverändert fünf Zähler.

FV Biblis II – ISC Fürth 2:5

Für Biblis II (zehn Punkte) sieht es im Abstiegskampf immer schlechter aus. Dabei zeigte der Aufsteiger gegen Primus Fürth seine „beste Leistung seit der Winterpause“, wie FVB-Spielertrainer Sven Sauer meinte: „Ich glaube, die haben wir heute richtig geärgert.“ Zweimal schoss Janos Hajdu die Bibliser in Führung (15./30.). Ein Strafstoß für den ISC zum 2:3 kurz vor der Halbzeit (45.) und das 2:4 in der 70. Minute verpassten der Partie jedoch die Wende. „Nach dem 2:1 waren wir näher am 3:1 als der Gegner am Ausgleich. Bis zum 2:4 waren wir auch die bessere Mannschaft“, fand Sauer.

Gronau – Birlikspor 1:0

Gronaus Routinier im Sturm, Andreas Rödel, sorgte für den frühen Treffer des Tages – das 1:0 fiel in der siebten Minute. „Wir hatten unsere Chancen“, zählte Birlik-Trainer Semi Tela zwei Möglichkeiten für Ebrahim Panneh und Mamadi Jafuneh in Durchgang eins auf. „In der zweiten Hälfte war es ein Hin und Her. Wir waren besser, aber Gronau hat gut gestanden und auf Konter gelauert“, erklärte der Bibliser Coach, der von einem „seltsamen Publikum“: „Wir sind beleidigt und provoziert worden. Aber was will man machen.“ Immerhin: Die Birlikspor-Spieler blieben cool, nur einmal gab es Gelb für die Gäste. cpa

