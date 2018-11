SGH visiert 50 Punkte an

Ried.Nach zuletzt zwei Niederlagen will sich die zweite Mannschaft von Eintracht Bürstadt am vorletzten Spieltag des Jahres in der Fußball-C-Liga aufraffen und punkten. Am Sonntag empfängt die Elf von Spielertrainer Amir Nur den FC Ober-Abtsteinach II. Schlusslicht SV Bobstadt schaut derweil beim SSV Reichenbach II vorbei. Tabellenführer SG Hüttenfeld ist beim SV Schwanheim gefordert. Außerdem spielt die Reserve des FV Biblis bei der SG Hammelbach/Scharbach, Birlikspor Biblis hat den TSV Gras-Ellenbach zu Gast.

Et. Bürstadt II – Ober-Abtstein. II

Nach der überraschenden 1:4-Heimniederlage gegen Abstiegskandidat SV Zwingenberg und dem 1:7 beim Zweiten Gras-Ellenbach hat sich Bürstadt II als Sechster wohl endgültig aus dem Kreis der Meisterschaftskandidaten verabschiedet. Elf Punkte müsste die Eintracht-Reserve auf Primus Hüttenfeld gutmachen – eine Menge Holz angesichts der Konstanz, die die SGH bisher an den Tag gelegt hat. Die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation hält Eintracht-Coach Nur allerdings noch für möglich. „Wenn wir uns fangen und bald wieder alle Mann an Bord sind, können wir den zweiten Platz noch erreichen“, sagt er.

Mit Marc Weis und Heiko Dexler (beide krank) fallen zwei Leistungsträger am Sonntag sicher aus. Ob die angeschlagenen Mergim Dzackaj und Daniele Caschetto spielen können, wird sich kurzfristig entscheiden. „Im Moment ist der Wurm drin. Den müssen wir gegen Ober-Abtsteinach II rausbekommen“, fordert Nur. Die auf Platz acht stehenden Gäste sind schwer einzuschätzen. Am vergangenen Sonntag bezog Ober-Abtsteinach II eine 0:7-Klatsche in Hüttenfeld, zuvor war die FCO-Reserve jedoch siebenmal ungeschlagen geblieben.

Hamm./Sch. – FV Biblis II

Beim Fünften Hammelbach/Scharbach ist der FV Biblis II, der Relegationsplatz 13 belegt, zumindest auf dem Papier klarer Außenseiter. Mit dem 3:1-Heimsieg gegen Reichenbach II fuhr die A-Liga-Reserve zuletzt endlich wieder einen Sieg ein.

Reichenbach II – SV Bobstadt

Beim 2:4 gegen Auerbach II war Bobstadt nah dran an einem Punktgewinn. Beim Drittletzten Reichenbach II nimmt das Schlusslicht den nächsten Anlauf.

Birlikspor Biblis – Gras-Ellenbach

Als Vorletzter mit 13 Punkten liegt Birlikspor in Lauerstellung, was den Abstiegskampf angeht. Gegen den Zweiten Gras-Ellenbach dürfte die Messlatte deutlich höher liegen als jüngst in Zwingenberg (1:1).

Schwanheim – Hüttenfeld

Mit 50 Punkten aus 19 Spielen könnte sich Spitzenreiter Hüttenfeld in die Winterpause verabschieden. Dazu müssten allerdings Siege beim Zehnten Schwanheim und im Ried-Derby gegen Eintracht Bürstadt II her. Wie bereits in den vergangenen Wochen kann Hüttenfelds Trainer Jury Mai am Sonntag weitestgehend aus dem Vollen schöpfen. Allerdings fällt Mittelfeldmann Andy Zehnbauer (Knöchel) aus. cpa

