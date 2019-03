SGL-Abstieg steht fest

Lampertheim.Mit einer klaren 5567:5828-Niederlage gegen Plankstadt haben die Lampertheimer Bundesliga-Kegler die Saison auf den heimischen Bahnen der Biedensandhalle beendet. Am Wochenende wollen die Spargelstädter bei Vizemeister Rot Weiss Sandhausen nochmals eine ordentliche Leistung in ihrem letzten Auftritt im Oberhaus zeigen.

Nur noch eine theoretische Chance auf den Relegationsplatz besaßen die Lampertheimer bei ihrem letzten Heimspiel, in dem Holger Thiemig, Steffen Back und Peter Suppes für Lampertheim eröffneten. Bereits nach dem Eröffnungsdurchgang setzten sich die badischen Gäste mit 60 Zählern ab und zeigten vor allem im Abräumen ihre Klasse und den Grund, warum sie in diesem Jahr um die Vizemeisterschaft mitkämpfen. Bei Lampertheim überzeugte Holger Thiemig. Er war mit 965 Holz bester Ried-Kegler.

Thiemig mit bestem Ergebnis

Am Ende waren die Plankstädter in allen Belangen überlegen – „und die Niederlage mehr als verdient“, so Lampertheims Frank Griesheimer. „Bei uns ist seit den Niederlagen gegen Monsheim und Haibach die Luft ein wenig raus.“

Gerne hätten die Lampertheimer ihren gut 100 Fans eine bessere Leistung gezeigt, momentan ist aber nicht mehr drin. Dennoch kann man den Spargelstädtern eine gelungene Saison mit insgesamt fünf Siegen, davon zwei auswärts, bescheinigen – und vielleicht kommt bei der letzten Begegnung in Sandhausen am Samstag noch ein Erfolg hinzu. red

