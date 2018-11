SGL erwartet Schlusslicht

Hirschberg.Der Sieg beim HSC Coburg war ungefährdet, nun stehen für die SG Leutershausen zwei Heimspiele in der 3. Liga Ost an. Gegner ist zunächst die Bundesliga-Reserve der SG Leipzig, eine gut ausgebildete zweite Mannschaft, die aber noch Probleme hat, ihre Punkte zu sammeln. „Wir müssen diesen Kontrahenten sehr ernst nehmen“, warnte Cheftrainer Frank Schmitt unmittelbar nach dem Auswärtssieg in Oberfranken, „wenn wir Leipzig unterschätzen, werden wir große Probleme bekommen“. Anwurf ist heute um 19 Uhr in der Heinrich-Beck-Halle.

„Gegen den Tabellenletzten muss es natürlich das Ziel sein, zwei Punkte einzufahren. Wir müssen aber alles investieren und konzentriert in die Begegnung gehen, dann bin ich mir sicher, dass wir gewinnen werden“, betonte Schmitt. Die Ostdeutschen haben bisher lediglich vier Zähler auf ihrem Konto. tb

