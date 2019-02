SGL guter Dinge

Leutershausen.Die Form ist ordentlich, die Stimmung gut. Wenn die Handballer der SG Leutershausen heute Abend (20 Uhr) in der 3. Liga Ost zum Spiel nach Groß-Bieberau reisen, dann steht trotz alledem eine schwere Aufgabe an. Denn nach durchwachsenem Saisonstart stehen die „Falken“mittlerweile auf dem zehnten Tabellenplatz. „Groß-Bieberau ist sehr schlecht in die Runde gestartet, inzwischen haben sie sich stabilisiert“, warnt Chefcoach Frank Schmitt: „Das wird ein ganz schweres Auswärtsspiel.“ Mark Wetzel, Sportlicher Leiter der SGL, ergänzt: „Der Sieg zum Auftakt tat der Mannschaft sehr gut. Nun wollen wir auch auswärts punkten.“

Sieg im Hinspiel

Im Hinspiel konnten die Roten Teufel Groß-Bieberau mit 24:18 in die Schranken weisen. „Wir sind in einer guten Verfassung und wollen auch dort etwas mitnehmen. Wir haben unsere Möglichkeiten, um am Ende mit Punkten heimzukommen“, betont Schmitt. Mit einem erfolgreichen Ergebnis könnte sich die SGL langsam aber sicher wieder im oberen Tabellendrittel festsetzen. „Ziel ist es, eine Serie zu starten, um in der Erfolgsspur zu bleiben“, unterstreicht Wetzel. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 01.02.2019