SGL macht es spannend

Lampertheim.Eine Achterbahn der Gefühle haben die Lampertheimer Bundesligakegler bei Ihrem Gastspiel in Haibach erlebt. Beim 5818:5788-Sieg der SGL kamen die zahlreichen mitgereisten Zuschauer voll auf Ihre Kosten. Trotz eines zwischenzeitlich erkämpften großen Vorsprungs machten es die Lampertheimer noch einmal spannend.

Für die Südhessen starteten Bernd und Kevin Günderoth. Sie sollten der Partie ihren Stempel aufdrücken. Vater und Sohn legten hervorragend los (262/261). Geburtstagskind Kevin Günderoth „schwächelte“ nur auf seiner zweiten Bahn (235). Mit den letzten 100 Wurf (263/269) kegelte er sich wieder in die 1000er Region und schloss mit 1028 Holz ab. Damit sammelte er 72 Zähler gegen Steffen Matheis (956). Bernd Günderoth kegelte auf einem noch höheren Niveau weiter (257/266/256), was ihn auf eine neue persönliche Bestleistung von 1041 Holz katapultierte. Gegen Peter Gabriel (884) machte der Tagesbeste Spargelstädter 157 Zähler gut, was in Summe eine 229-Holz-Führung einbrachte.

Führung schmilzt

Wer nun dachte, dies sei bereits die Entscheidung, sah sich jedoch getäuscht. Im Mittelpaar gingen Peter Suppes und Holger Thiemig auf die Haibacher Bahnen. Allerdings trumpfte der Haibacher Markus Brunner ab seinem zweiten Durchgang mächtig auf und sicherte sich mit seinen 1047 Holz die Tagesbestleistung. Holger Thiemig konnte als direkter Gegenspieler nicht mithalten (942 Holz) und gab 105 Zähler ab. Auch Peter Suppes spielte mit seinen 931 Holz auf gleichbleibend gutem Niveau, gab allerdings gegen Thomas Haas nochmals 23 Zähler ab. Die komfortable Führung war um 128 auf 101 Holz geschmolzen.

Ralf Schmitt und Niklas Schulz bildeten das Schlussduo der Lampertheimer. Nach einem Durchhänger ging das Duo mit acht Holz Vorsprung auf die letzte Bahn. Die 923 Holz von Schulz und ie 953 Holz von Schmitt stellten den Erfolg sicher. „Wir sind mit 8:8 Punkten voll im Soll, dürfen uns aber nur kurz freuen, denn am Samstag steht schon wieder eine schwere Aufgabe an“, erklärte Sportwart Manfred Seelinger Bilanz. In der heimischen Biedensandhalle wollen die Lampertheimer Kegler gegen die punktgleiche SG Sandhausen den Auswärtssieg vergolden. zg

Donnerstag, 08.11.2018