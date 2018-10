SGL setzt weiter auf Torhüter Hübe

Leutershausen.Stammtorhüter Alexander Hübe hat seinen Vertrag beim Handball-Drittligisten SG Leutershausen um zwei weitere Jahre verlängert. Der 35-Jährige unterschrieb vorzeitig und bleibt den Roten Teufeln bis ins Jahr 2021 treu. „Wir sind uns schnell einig geworden. Der Verein weiß, was er an mir hat und ich weiß, worauf ich in Leutershausen bauen kann. Das Umfeld ist super, ich fühle mich sehr wohl hier und auch die Verpflichtung von Trainer Frank Schmitt hat mir noch einmal einen neuen Impuls gegeben“, sagte Hübe. „Körperlich bin ich außerdem noch immer fit, ich hoffe, dass dies auch so bleibt.“ Der Sportliche Leiter Mark Wetzel erklärte: „Die Verlängerung war einfach logisch, alles andere wäre völliger Quatsch. Alex ist in Leutershausen bereits eine Institution.“

Hübe fehlt der SGL aktuell aufgrund eines Bruchs im kleinen Finger und wird voraussichtlich noch mindestens drei Wochen ausfallen. Am Samstag tritt Leutershausen im Topspiel bei der SG Nußloch (20 Uhr) an. red

