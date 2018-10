SGL will nachlegen

Lampertheim.Die Lampertheimer Bundesliga-Kegler empfangen am Samstag um 13 Uhr Mitaufsteiger Franken Neustadt in der Biedensandhalle. Beide Mannschaften wurden vor Beginn der Spielrunde als potenzielle Abstiegskandidaten gehandelt. Während sich die Spargelstädter bereits vier Punkte auf der Habenseite erspielt haben, konnten die Neustädter erst am vergangenen Wochenende ihre ersten Zähler ergattern. Im Heimspiel gegen TV Haibach erkegelten sie mit 5766 Holz ein starkes Resultat und deklassierten Haibach mit 188 Holz.

Besonders beeindruckend war die mannschaftliche Geschlossenheit, mit der die Franken auftraten. Die Verantwortlichen der SG Lampertheim warnen davor, sich vom aktuellen Tabellenstand blenden zu lassen, denn die Gäste traten in ihren ersten vier Begegnungen gegen absolute Topteams an.

Die Lampertheimer sind nach dem Fünf-Holz-Sieg über Monsheim voll im Soll und halten derzeit Anschluss an das Tabellenmittelfeld. „Dies nützt aber alles nichts, wenn wir unsere Heimspiele gegen gleichwertige Gegner nicht gewinnen sollten“, gibt Manfred Seelinger die Marschroute aus. Beide Mannschaften spielen auf ähnlichem Niveau, was die Holzzahl angeht – und so wird auch am Samstag wieder mit einer engen Partie gerechnet.

Die Lampertheimer haben keine Veranlassung das Team zu verändern. Besonders Holger Thiemig und Kevin Günderoth präsentierten sich in bester Form. Eine Leistung um 1750 Holz wird sicherlich nötig sein, um beide Punkte in der Biedensandhalle zu behalten. Die Mannschaft spielt in folgender Aufstellung: Peter Suppes, Bernd Günderoth, Holger Thiemig, Niklas Schulz, Kevin Günderoth, Ralf Schmitt. Patrik Strech und Steffen Back stehen als Auswechselspieler bereit. zg

© Südhessen Morgen, Freitag, 19.10.2018