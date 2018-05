SGR erster Absteiger

Anzeige

B-Liga mit 17 statt 16 Teams

Da kein Kreisoberligist in die A-Liga kommt, vermindert sich hier die Zahl der Absteiger von zwei auf einen. Es gibt keine Relegation, da aus der B-Liga sowohl der Tabellenerste als auch der Zweite direkt aufsteigen. Gleiches gilt für die C-Liga: Meister und Vizemeister erreichen ohne Umwege die B-Liga, aus der nur eine Mannschaft absteigt. Die Zahl der Absteiger aus der C-Liga würde sich glatt halbieren: Nur der Letzte und der Vorletzte müsste in die D-Klasse runter, der Drittletzte in die Relegation.

Eine Besonderheit ergibt sich in der B-Liga in der nächsten Spielzeit: Hier wird die zweite Mannschaft der FSG Riedrode eingruppiert. Als Kreisoberliga-Absteiger hätte sie eigentlich in der A-Liga starten sollen, doch dafür erschien den Verantwortlichen das vorhandene Personal sportlich nicht reif genug. Da die von der SG Riedrode gewählte Rückzugsart laut Satzung keinen Einfluss auf die Auf- und Abstiegsregelung der laufenden Saison hat, spielt die B-Liga 2018/19 mit 17 statt 16 Mannschaften.

Das ganze Szenario für die Kreisligen gelte aber nur, so betont Reiner Held, wenn außer dem TV Lampertheim kein weiterer Verein aus der Gruppenliga in die Kreisoberliga Bergstraße absteigt, der FC Fürth und die Heppenheimer Sportfreunde also die Klasse halten.

Der TVL wird in der neuen Runde nur noch mit einer Mannschaft am Spielbetrieb teilnehmen. Und die wird in der Kreisoberliga am Ball sein. Abgemeldet wird die Reserve aus der B-Liga. Da die Lampertheimer diesen Schritt ebenfalls vor dem Stichtag des Verbandes tätigten, wird die Reserve auf den letzten Platz der B-Liga gesetzt und ist der einzige direkte Absteiger. all

© Südhessen Morgen, Samstag, 19.05.2018