Anzeige

Von Zählbarem im Kampf gegen den Gang in die Relegation zur D-Liga durften die Hausherren aus Riedrode zumindest kurz träumen, als Johannes Klotz einen sehenswerten Schuss in den linken oberen Torwinkel auspackte und ISC-Torwart Teoman Asar beim 1:0 (10.) das Nachsehen ließ. „Wir befinden uns mitten im Aufstiegskampf, da ist es gerade bei den warmen Temperaturen nicht so angenehm in Rückstand zu geraten“, wusste ISC Co-Trainer Yalcin Türkay wovon er sprach, schließlich stand er die gesamte Spielzeit auch als Spieler auf dem Platz. Dem Druck, der nun auf den Odenwäldern lastete, gab schließlich das Sturmduo Kenan Kemanci und Arben Cermjani ein Ventil. So vollstreckte Cermjani nach Kemancis Vorarbeit zum 1:1-Ausgleich (16.). Nachdem Kermanci nur kurze Zeit später das 1:2 (18.) verpasst hatte, hatte Mirko Alimi sogar die Chance die SGR II mit 2:1 in Führung zu bringen, aber Asar war im kurzen Eck (21.). Stattdessen legte erneut Kermanci seinem Sturmpartner Cermjani das 1:2 (22.) auf. Das dritte Tor war dann Kermanci selbst vorbehalten, der mit einem Fallrückzieher dem guten SGR-Keeper Daniel Siegler keine Chance ließ und es hieß 3:1 (39.) für den ISC. In den zweiten 45 Minuten schwanden den Hausherren mehr und mehr die Kräfte, während sich die Chancen für die Fürther häuften. So ließ Cermjani zunächst das 1:4 (56.) noch liegen, aber vier Minuten später traf er erneut nach Zuspiel von Kemanci zum 1:4 (60.). Erneut nach schöner Vorarbeit von Kemanci legte Cermjani mit seinem vierten Tor das 1:5 (73.) nach. Auch Ogün Hanci (83.) und Serdar Dalcicek (86.) trugen sich noch in die Torschützenliste ein.

© Südhessen Morgen, Montag, 07.05.2018

Zum Thema Aufgefallen