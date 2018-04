SGR: Im Training hui, im Spiel pfui

Kriminalität

Roller im Wald angezündet

Eine riesige schwarze Rauchsäule stand am Dienstagabend über dem Waldstück „Die Erlen" in Biblis. Trotz der zügigen Löscharbeiten der Feuerwehr blieb am Ende nicht viel übrig von dem Zweirad. Erst am Nachmittag hatte der Besitzer ...