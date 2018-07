Anzeige

Hofheim.40 Punkte, den Klassenerhalt ganz schnell erreicht und eine neue Mannschaft aufgebaut – beim Fußball-Kreisoberligisten FV Hofheim können sie mit der abgelaufenen Saison 2017/18 und dem siebten Tabellenplatz mehr als zufrieden sein. Und natürlich auch mit Trainer Oliver Schader. Dieser traf schon vor der vergangenen Spielzeit die richtigen Entscheidungen. Zwar musste die junge, neuformierte Mannschaft ab und an Lehrgeld zahlen und rutschte in bedrohliche Tabellenregionen ab, doch so richtig in die Krise gerieten die Hofheimer nie. So überwog letztlich das Positive.

Schröher zum VfR Bürstadt

Tor: Kenan Buzyer, Emanuel Lahmers. Abwehr: Vassilios ... Tor: Kenan Buzyer, Emanuel Lahmers. Abwehr: Vassilios Voukelatos, Maximilian Eck, Sven Dexler, Sascha Fetzer, Christian Baunach, Christoph Bittmann. Mittelfeld: Florian Bach, Patrick Biegi, Julien Fechtig, Fabian Gräf, Aron Hahl, Tobias Haser, Oliver Schader, Christopher Allstein. Angriff: Manuel Scharr, Marcel Mackemull. hias

Wenn nun Schader mit den Hofheimern in seine zweite Saison geht, muss er zwar nicht mehr so viel Pionierarbeit leisten wie im vergangenen Jahr, aber auf eine eingespielte Mannschaft kann er dennoch nicht zurückgreifen. Erneut muss er eine schlagkräftige Truppe zusammenbauen, in die immerhin sieben Zugänge einzubauen sind. Dabei waren Spieler von den beiden Riedroder Vereinen besonders begehrt. Vom FSV Riedrode, für die Schader bereits die Fußballstiefel schnürte, kamen Julien Fechtig, Fabian Gräf und Christian Baunach. Und mit Manuel Scharr, Sascha Fetzer und Maximilian Eck fand auch ein Trio den Weg in den Lampertheimer Stadtteil, das zuletzt noch Trikot der SG Riedrode trug.

Bereits in der vergangenen Saison zum Einsatz kam Patrick Biegi, der vor einer längeren Pause bei der TSG/09 Weinheim am Ball war. Diese Zugänge werden benötigt, um vor allem einen Spieler zu ersetzen: Maximilian Schröher. Der kam erst vor der vergangenen Saison von TuS Neuhausen und erzielte immerhin 18 Treffer. Schröher aber hat sich nun dem VfR Bürstadt angeschlossen, für den er ebenfalls viele Treffer erzielen möchte. „Es dürfte uns schwer fallen, ihn 1:1 zu ersetzen. Deswegen müssen wir die Last auf mehreren Schultern verteilen“, sagt Schader und denkt dabei auch an Marcel Mackemull, der in der vergangenen Saison 22 Mal für den FV Hofheim traf. Gut eingelebt in Hofheim hatten sich auch die Brüder Ramon, Rouven und Romario Kronauer. Doch sie wechseln nun zum A-Ligisten FV Biblis. Und erst vor wenigen Tagen packte Leon Rückher seine Sachen und sucht nun beim B-Ligisten Olympia Lampertheim eine neue sportliche Herausforderung.