Pfungstadt.Florian Siegler vom 1. Judo-Club Bürstadt hat sich beim Samurai-Turnier in Pfungstadt in der Gewichtsklasse bis 100 kg ohne Niederlage durchgesetzt und verdient die Goldmedaille gewonnen. Ebenfalls für den JCB traten im Seniorenbereich Michael Radig und Morteza Tavakoli (bis 81 kg) an. Beide belegten nach jeweils einem Sieg bei zwei knappen Niederlagen den geteilten fünften Platz.

In der Altersklasse U 18 traten für den JCB Soufian Idrissi (-66 kg), Cedric Schynoll (-55 kg) und Mohammed Assuev (-55 kg) an. Idrissi gewann zwei seiner drei Kämpfe nach starker Leistung und belohnte sich mit der Silbermedaille. Mohammed Assuev und Cedric Schynoll kämpften zwar ebenfalls gut, jedoch nicht ganz so überzeugend wie ihr Vereinskamerad Soufian und belegten am Ende den dritten Platz.

Trainerin Nadine Müller war mit der Leistung und der kämpferischen Einstellung ihrer Jungs „zufrieden bis sehr zufrieden“. Sie nahm wichtige Eindrücke mit in die kommenden Trainingseinheiten. Hier will sie insbesondere das Thema Konter und Gegen-Konter verbessern. zg