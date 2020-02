Sigmund appelliert ans Kollektiv

Bürstadt.Über den Winter trainierte die erste Mannschaft von Eintracht Bürstadt durch. Es ist eine ungewöhnliche, aber nachvollziehbare Methode, denn der Tabellenachte der Fußball-Gruppenliga ist im neuen Jahr gleich richtig gefordert. Am Sonntag (15 Uhr) kommt der Fünfte, der FC 07 Bensheim, in die Wasserwerkstraße.

Schon im Februar ging die Eintracht an ihre Leistungsgrenzen. Beim ASV Feudenheim (Kreisklasse A2 Mannheim) behauptete sich die Elf von Spielertrainer Benjamin Sigmund mit 4:3. Im Kreispokal-Viertelfinale gegen den SV Unter-Flockenbach, Dritter der Verbandsliga Süd, schied die Eintracht trotz einer ansprechenden Leistung nach einem 1:4 aus. Gegen die badischen Verbandsligen Waldhof Mannheim II (1:7) und VfB Gartenstadt (2:7) fingen sich die Grün-Weißen indes klare Niederlagen.

Der Restrundenstart gegen Bensheim dürfte mehr Aufschluss darüber geben, wo die Eintracht zurzeit steht. „Es ist schön, dass es wieder losgeht“, sagt Bürstadts Spielertrainer Benjamin Sigmund: „Mit einem Heimspiel fängt man besonders gerne an.“

Das Duell mit dem FC 07, der vom früheren Zweitliga-Profi Elton da Costa trainiert wird, nennt der 40-Jährige „ein schönes Nachbarschaftsduell“. Argumente für die Zuschauer hat Sigmund ebenfalls parat: „Bensheim ist einer der Traditionsvereine der Region. Es wird ein spannendes Spiel mit guten Voraussetzungen. Niemand will das erste Spiel verlieren.“ Nach Bensheim bekommt es die Eintracht mit den Schlusslichtern Lengfeld, Nauheim und Michelstadt zu tun, am 29. März steht das Derby bei der FSG Riedrode an.

Lange Ausfallliste

Nach 19 von 32 Spieltagen steht Bürstadt bei 29 Punkten – und damit neun Zähler über der Abstiegszone. Die Gäste (36 Punkte) hegen noch Hoffnungen, Primus SV Münster (45) oder zumindest der SG Dersim/VfR Rüsselsheim (44) auf Relegationsplatz zwei gefährlich zu werden. Auch für die 07er war im Viertelfinale des Kreispokals Schluss (12:13 nach Elfmeterschießen gegen Riedrode.

„Bensheim wird spielerisch sehr gefällig sein. Da sind einige Spieler dabei, die über eine gute Technik verfügen“, meint Sigmund: „Wir müssen als Kollektiv dagegenhalten.“ Auf Juan Marroqui Cases (Sprunggelenk), Mehmet Tutay (Zehenbruch), Andreas Krämer (Nasen-Operation) und Luca Schäfer (Angina) muss der Coach sicher verzichten. Maxi Hödl (Knieprobleme) und Vitali Becker (Sprunggelenk) sind fraglich. cpa

